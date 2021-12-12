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İçişleri Bakanlığı desteğiyle yetenek avına çıktı

Serbest dalış milli sporcusu Birgül Erken, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle  gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, spora ve serbest dalışa ilgiyi artırmak adına 'Birgül Erken'le Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı' projesini Edirne'den başlattı. Erken, "Serbest dalış coşkusunu dalga dalga Anadolu'ya yaymak istiyoruz. En büyük hedefim uluslararası bir yarışmada kürsüye 3 Türk yerleşmesi. Bunu çok istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım" dedi.

12 Aralık 2021 Pazar 11:26
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İçişleri Bakanlığı desteğiyle yetenek avına çıktı

Türkiye'de serbest dalış branşında çeşitli rekorlara imza atan, uluslararası yarışlarda şampiyonlukları bulunan milli sporcu Birgül Erken, gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları bulmak için farkındalık projesi başlattı. 'Birgül Erken'le Edirne'den Kars'a Serbest Şampiyon Avı' ismiyle, bir dönemler öğretmenlik yaptığı Edirne'de projenin ilk ayağını başlatan Erken, öğrencilerle Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda buluştu. Erken, proje kapsamında Edirne, Elazığ, Çanakkale, Samsun, Trabzon ve Antalya olmak üzere 6 ilde 150 gence serbest dalış eğitimi verip 15 şampiyon adayının seçileceğini söyledi. Erken, amacının yeni şampiyonlar çıkartmak olduğunu söyledi.

'YETENEK HAVUZU OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Erken, "Projemiz İçişleri Bakanlığı desteğiyle hayata geçen bir proje. Edirne'den Kars'a bir serbest dalış yetenek havuzu oluşturmak üzere 6 ili seçtik. Edirne benim için çok özel bir şehir, burada uzun yıllar öğretmenlik yaptım, şimdi Çanakkale'de yaşıyorum ama startı Edirne'den vermek istedik. İnşallah hayırlısı olur ülkemiz için" dedi.

'AMACIMIZ YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRMEK'

Serbest dalışın az bilinen bir spor olduğunu dile getiren Erken, "Bizler de halen aktif olarak bu spor dalında yarışıyoruz biliyorsunuz. Yeni şampiyonlar yetiştirmek adına bu projeyi çok önemsiyorum. Projenin kapsamında 18-35 yaş aralığındaki gençleri eğiteceğiz. Evet rekor denemelerim, milli sporcu olarak görevlerim devam ediyor ama gençlere el vermek gerekiyor ve dolayısıyla da bu misyonu seve seve yerine getiriyorum" diye konuştu.

Erken, "Öğrencilerden çok yetenekli kişiler olduğunu görüyorum ve ilgi gerçekten üst düzeyde. Edirne bu konuda çok şanslı çünkü çok güzel bir altyapı var. Edirne'nin dışında 6 il var, oralarda da sahiplenen hocalarımız var. Onların da heyecanını üst düzeyde görüyorum. Gençlerimizin heyecanı çok güzel. Becerilerini oturtup yeteneklerini arttıracak gençler var. Bence güzel bir noktaya geleceğiz, bir yetenek havuzu oluşturacağız, diye düşünüyorum. Dünyada da serbest dalış çok iyi yerlere geliyor, popüler hale geliyor. Dünyadaki gelişmeleri de takip ediyoruz. En büyük hedefim uluslararası bir yarışmada kürsüye 3 Türk yerleşsin. Bunu çok istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.  

'ANADOLU'YA YAYMAK İSTİYORUZ'

Projenin gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve sporun içine çekilmesi açısından çok önemli olduğunu da ifade eden Erken, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve sporun içine çekmek adına çok önemli bir proje. Serbest dalışın altyapısını oluşturmak adına da gençlere el veren bir sporcu olarak inanın dünyada eşi benzeri olmayan bir şey yapacağız. 150 gence serbest dalış öğreteceğiz. Bunlardan en iyilerini seçip Çanakkale'de bir final yapacağız. Finalde 15 öğrenci seçilecek, en iyilerden olacak bunlar. Bu sporcularımız bizim lisanslı sporcularımız olacak. Serbest dalış coşkusunu dalga dalga Anadolu'ya yaymak istiyoruz. 6 ilden 25'er öğrenci, toplamda 150 öğrenci eğitilmiş olacak. Gerçekten de bu dünyada bir ilk, diyebilirim. Geçtiğimiz aylarda Bahamalar'da yarışmadaydım. Orada da sunucu sordu bunu. Çok ilginç geldi onlara da. '150 gence eğitim veren başka bir eğitmen' görmedik dediler. Ülkemize hayırlı olsun inşallah" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Birgül ErkenIçişleri BakanlığıSerbest Dalış
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