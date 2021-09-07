Hollanda - Türkiye: 6-1

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında Hollanda'ya konuk oldu. A Milli Takım sahadan 6-1 mağlup ayrıldı. Bu skorla 11 puanda kalan Milliler, grupta Hollanda ve Norveç’in ardından 3’üncü sırada yer aldı.