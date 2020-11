Hiçbir zaman bencil olmayın

İSTANBUL - Sunuculuğunu Cem Davran’ın üstlendiği, Türkiye’nin en prestijli spor ödülleri olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde Altınyıldız Classics Özel Ödülü’nün sahibi Dünya jimnastik şampiyonumuz İbrahim Çolak oldu. İbrahim Çolak, ödülünü, Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nü, BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif’in elinden aldı.



"JİMNASTİKTE HALKINA EN GURUR VEREN İSİMLERİNDEN BİRİ ARTIK"



BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, “Pandeminin getirdiği zorlu koşullarla mücadele ederken İzmir’de yaşadığımız deprem hepimizi çok üzdü. Ben buradan yaşamını kaybedenlere rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne yaşarsak yaşayalım galiba insan olmanın en güzel taraflarından biri ayakta duracak sebepler bulabilmekten geçiyor. Bu noktada Milliyet ailesine bizi bir araya getirdiği için ve bu sebeplere vesile olduğu için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü günlerde bize nefes olan genç bir sporcu var aramızda; çalışkan, hırslı, başarıyı hayatının odağına almış yılmayan, jimnastiğe yeni bir hareket getirecek kadar yaptığı işe hakim müthiş bir yetenek. Etkilenmemek mümkün değil. Bugün burada Altınyıldız Classics olarak başta basketbol milli takımlarımız olmak üzere birçok sponsorlukla Türk sporunu hep desteklediğimiz ve destekleyeceğimiz için İzmirli olduğum ve bu ödülü bir ilke imza atan İzmirli bir gence vereceğim için anlatılmaz bir gurur içerisindeyim. Sevgili İbrahim Çolak, sonuna kadar bu ödülü haketti. İbrahim Çolak, jimnastikte halkına en gurur veren isimlerinden biri artık” dedi.



İZMİR DEPREMİ İÇİN BAŞ SAĞLIĞI



Burada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım diyerek sözlerine başlayan İbrahim Çolak da “Altınyıldız Classics ailesine beni bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için büyük bir onur. Aynı zamanda İzmirli olarak deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ben de o anda o depremi yaşadım ve o an aklınıza hiçbir şey gelmiyor ve yaşamayı istiyorsunuz, korkuyu hissediyorsunuz. İnşallah bunu bir daha yaşamayız. Çok zor bir durum ama aynı zamanda bu deprem bir şeyi bir kere daha hatırlattı. Umudumuzu ne olursa olsun hiç kaybetmememiz gerektiğini… Enkaz altından çıkan küçük kardeşlerimin de inşallah bir an önce iyi olmalarını istiyorum. Onlar adına da çok mutluyum bir mucize gibi yani bu hiçbir şeyin imkansız olmadığını bir kez daha gösteriyor aslında” ifadelerini kullandı.



“KÜÇÜKLERİMİZE EN İYİ ŞEKİLDE ÖRNEK OLMAMIZ GEREKİYOR”



Çolak, "Ben jimnastiği 20 yıldır yapıyorum ve birçok madalya kazanmış olabilirim birçok ödül kazanmış olabilirim ama hiçbir zaman bencil olmamak gerekiyor. Burada huzurlarınızda 20 yıldır benimle bu yolda ilerleyen antrenörüm Yılmaz Göktekin'e de çok teşekkür etmek istiyorum o da şu anda burada ve onunla beraber olduğum için de kendimi daha iyi hissediyorum. Açıkçası önümüzde büyük hedeflerimiz var. Bu başarıları elde etmek için her şeyden önemlisi çok çalışmak gerekiyor, hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor, birçok fedakarlık yapmamız gerekiyor ben de bunları yaptığıma inanıyorum. Daha da iyisi olması için bunları yapmaya devam edeceğim. Başarı elde ettikten sonra da üzerinize ayrıca birçok sorumluluk yükleniyor. En önemlisi de küçüklerimize en iyi şekilde örnek olmamız gerekiyor çünkü başarı elde ettikten sonra onlar sizi daha çok takip ediyor ve sizin her şeyinizi örnek almaya başlıyorlar. Bu yüzden giydiğim kıyafete yediğim yemeğe, sosyal medyadaki paylaşımıma kadar her şeye çok dikkat ediyorum ki onlara yanlış örnek olmayayım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz” değerlendirmesinde bulundu.