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Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: 1-1

Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 16:17
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Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: 1-1

8'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutu yan direğe çarparak auta gitti.

10'uncu dakikada Göztepe yarı alanında topla buluşan Henrique'nin kaleye uzaktan çektiği şutu İrfan Can kornere çeldi.

14'üncü dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Lennon'un ceza sahasına ortasında Henrique'nin vuruşu auta gitti.

26'ncı dakikada sağ kanatta Lennon ceza sahasına ortaladı, topla buluşan İlhan Parlak'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0.

38'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin şutunu İrfan Can kurtardı.

41'inci dakikada sol kanattan ilerleyen Halil Akbunar'ın orta şut karışımı vuruşunda top auta çıktı.

İlk yarı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

48'inci dakikada Göztepe atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

58'inci dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın pasında topu alan Muğdat'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Ardından boşta kalan topu Göztepe savunması kornere attı.

71'inci dakikada sağ çaprazda İlhan Parlak'ın serbest vuruşunda kaleye giden topu İrfan Can kornere çeldi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeHes Kablo KayserisporFutbolSüper Lig
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