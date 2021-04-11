Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1393
ALTIN
458.144
DOLAR
8.1660
STERLİN
11.1982
EURO
9.7073
67 sözleşmeli personel alacak
67 sözleşmeli personel alacak
Yedi yıl süreyle kiraya verilecek
Yedi yıl süreyle kiraya...
37 Öğretim Üyesi alıyor
37 Öğretim Üyesi alıyor
Proje Teklif Çağrısı
Proje Teklif Çağrısı
10 adet ticari nitelikli taşınmazı 3 yıllığına kiraya verilecek
10 adet ticari nitelikli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1

Süper Lig 34'üncü hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

11 Nisan 2021 Pazar 18:25
2 Okunma
Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1

3'üncü dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Muğdat'ın pasında topu önünde bulan Luckkassen'in dokunuşunda kaleci Boffin iki hamlede topun sahibi oldu.

5'inci dakika Kayserispor atak yönüne göre sağ kanattan kullandığı faul atışında seken topta yaşanan karambolde Luckkassen son vuruşunda top filelerle buluştu. Maçın hakemi Kaan Numanoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrasında elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

15'inci dakikada Kayserispor'un atağında Kvrzic yerden yaptığı Antalyaspor defansını geçen sert ortaya altı pas içindeki Luckkassen dokunamadı.

45'inci dakika Antalyaspor sağ kanattan kullandığı korner atışında ön direğe gelen topa iyi yükselen Naldo'nun kafa şutu filelerle buluştu: 0-1.

62'nci dakikada Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kvrzic'in ara pasında topla buluşan Henrique'nin şutunu kaleci Boffen kurtardı.

88'inci dakika gelişen Antalyaspor ani atağında Serdar Gürler pasında ceza alanı çizgisinde topla Doğukan kaleci Doğan'a çalım atmak istedi. Doğan ayakla müdahalesi ile top uzaklaştı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fraport-TAV Antalyaspor, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo KayserisporFraport TAV AntalyasporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: 2-1
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: 2-1
Eyüpspor, TFF 1'inci Lig'de
Eyüpspor, TFF 1'inci Lig'de
Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de
Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: 3-1
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi
İlkbahar-yaz sezonu başlıyor
İlkbahar-yaz sezonu başlıyor
'Bu turu, önümüzdeki sene İstanbul'da tamamlayacağız'
'Bu turu, önümüzdeki sene İstanbul'da tamamlayacağız'
Espor turnuvasının şampiyonu belirlendi
Espor turnuvasının şampiyonu belirlendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma