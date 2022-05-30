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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi

Sakarya'da düzenlenen 2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final maçında Spor Toto'yu 29-26'lık skorla yenen Beykoz Belediyesi şampiyon oldu.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 08:27
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 13-13 eşitlikle sonuçlanırken, maçın ikinci devresini 29-26 önde bitiren Beykoz Belediyesi, şampiyonluk kupasını kazandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi'ne kupa ve madalyaları Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından takdim edildi.

TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ OLDU

Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de oynanan maçta Eskişehir Ormanspor'u 36-28'lik skorla yenen Beşiktaş kupa üçüncüsü oldu. Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 16-15 Eskişehir Ormanspor'un üstünlüğü ile kapanırken, Beşiktaş maçı 36-28 kazandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hentbolda Erkekler Türkiye KupasıŞampiyonBeykoz Belediyesi
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