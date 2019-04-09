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Hentbol A Milli Takımı Yunanistan karşısında

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 3'üncü grup üçüncü maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

Hentbol A Milli Takımı Yunanistan karşısında

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 3'üncü grup üçüncü maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

09 Nisan 2019 Salı 14:09
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Hentbol A Milli Takımı Yunanistan karşısında

ANKARA - Yarın TSİ 18.00'de başlayacak mücadele Lefkovrisi Belediyesi spor salonunda oynanacak. Maçı Sloven hakem çifti Bojan Lah, David Sok yönetecek.

Milli takım grubunda Makedonya'ya 31-27, İzlanda'ya da 33-22 mağlup olurken, Yunanistan milli takımı ise İzlanda'ya 35-21 yenilirken, Makedonya'yı 28-26 mağlup etti.

YUNANİSTAN İLE 18'İNCİ RANDEVU

Milli takım, Yunanistan ile ilk kez 17.12.1981 tarihinde Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda karşılaşırken, rakibini 32-19 mağlup etti. Milli Takım,  Yunanistan ile 18'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 17 maçta milliler 12 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. 2019 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ve Yunanistan 2 maçta karşı karşıya geldi. Türkiye 2 maçtan da galip ayrıldı. 

2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 3'üncü grupta 4 puanla İzlanda 1'inci sırada yer alırken, 2 puanlı Makedonya ve Yunanistan 2 ve 3'durumda, milli takım ise puansız son sırada bulunuyor. 

Hentbol Erkekler Milli Takımın maç programı şu şekilde:

10 Nisan 2019  18:00 Yunanistan - Türkiye (Kozani)

14 Nisan 2019  17:00 Türkiye - Yunanistan (Eskişehir)

12 Haziran 2019  00:00 Türkiye - Makedonya (Eskişehir)

16 Haziran 2019  19:00  İzlanda - Türkiye (Reykjavik )

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Hentbol TakımıYunanistan
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