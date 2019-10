Hem futbolcu, hem kaptan, hem de teknik direktör!

İSTANBUL - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ve aynı zamanda futbolcu olarak da İstanbul ekibinde kaptanlık görevi yapan Erkan Zengin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Fatih Karagümrük'teki yeni görevi hakkında konuşan Erkan Zengin, kulüp başkanı Süleyman Hurma ile birlikte böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Karagümrük'e hayırlı olsun diyorum. Futbol oynarken de çoğu hocaya yardımcı oldum. Hem saha içinde hem de saha dışında böyle bir katkım olmuştu. Başkanımız böyle bir karar aldı, bana sordu ve ben de seve seve yaparım dedim. Burada iş sadece bende değil, yardımcı hocalar da var. Mustafa, Şenol ve İsmail hocalar var. Yeni bir hoca daha gelecek. Bir ekip olarak başkanımızla ve tecrübeli futbolcularımızla beraber iyi bir şekilde mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Benim görevim yine sahada devam. Ben sahada işimi yaparım, hocalarımız da dışardaki işini yapar" ifadelerini kullandı.



"ZOR BİR SÜREÇ BENİ BEKLİYOR"



Teknik direktörlük görevinin yanı sıra sahadaki görevini yapacağını vurgulayan Zengin, "Heyecanım oldu tabii ki. Ben zaten sahadayım, buraya şampiyon olmaya geldim. Zor bir süreç beni bekliyor. Bu görevi aldığımda olacak mı olmayacak mı şeklinde düşünmedim. Benim kafamda futbolcu olarak şampiyonluk var. Bunu ben sahada katkımla göstereceğim. Ben bunu bir ağabey, kardeş ve kaptan olarak devam ettiriyorum. Ben sahada görevimi yapacağım. Hocalar var, onlar da devam edecek" diye konuştu.



"OYNAYABİLDİĞİM KADAR FUTBOL OYNAYACAĞIM"



Henüz futbolu bırakma düşüncesinin olmadığını ifade eden 34 yaşındaki oyuncu, "Oynayabildiğim kadar futbol oynayacağım. Futboldan sonra da ne olacağını Allah bilir, bakacağız. Böyle bir şeyi yapıp yapmama hakkında çok düşündüm. Her şeye pozitif bakıyorum. Neden olmasın, başarırsak da çok güzel olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"BU LİGİN ÇOK ÜSTÜNDE BİR TAKIMIZ"



Fatih Karagümrük'teki oyun sisteminin henüz oturmadığını ancak bunun için çalıştıklarını söyleyen Erkan Zengin, "Şu anda bizim sistemimiz tam olarak oturmadı. Maçlara baktığımızda Cüneyt hocayla birlikte bir oyun planı kurmaya çalışıyoruz ama 24 futbolcu yeni olduğu için oyun planını kuramadık. Bunun çalışmasını sürdürüyoruz. O oturduktan sonra takım bence çok daha ısırgan, her yere basan ve ikili mücadele kazanan bir takım olacak. Günümüz futbolunda artık ikili mücadele çok önemli. Analizlere baktığımızda biz onu çok eksik yapıyoruz. O yüzden berabere kaldık ya da kaybettik. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Günümüz futbolu ikili temasta top kazanma şeklinde ilerliyor. Gollerin çoğu top kazanma ile geliyor. Başkanımız öyle bir takım kurdu ki 24 futbolcunun hepsi de ilk 11'de oynayabilir. Oyuncularda bir korku var. Büyük bir rekabet oluştu. Bu ligin çok üstünde bir takımız. 24 futbolcuyuz ve hepimiz yeniyiz. Sadece ben ve Çağrı varız, onun harici ilk 11'in hepsi değişti. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlar bile bu yeniliklerde zorlanıyor" dedi.



"MİLLİ TAKIM'IN ÖNÜNÜ KİMSE VE HİÇBİR TAKIM KESEMEYECEK"



Türk Milli Takımı'nda yeni bir heyecan olduğunu belirten Zengin, Milli Takım'ın inanılmaz bir takım olduğunu vurgulayarak, "Fransa ve Arnavutluk maçında çok gururlandım. Türk Milli Takımı, artık çok inanılmaz bir takım. Böyle savaşan bir takımın Lucescu ve Şenol hocadan beri devam etmesi bir süreçle oldu. Genç futbolcular var, eskiler var. Emre ağabey var, inanılmaz bir tecrübe. Defanstaki oyuncular da yeni. Yeni bir heyecan ve yeni bir takım olunca yürekten nasıl oynanıyor onu gösteriyor bize Türk Milli Takımı. İnanılmaz gurur verici. Şenol hocanın bu takımı böyle yapması, herkesin kenetlenmesi, golden sonraki tavrımız inanılmaz bence. Bunun önünü kimse ve hiçbir takım kesemeyecek. Bu böyle devam edecek diye düşünüyorum. Milli Takım, EURO 2020'de de iyi yerlerde olur inşallah" ifadelerini kullandı.



"VATANIM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"



2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa maçından sonra asker selamı veren Türkiye A Milli Takımı oyuncuları hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Tabii ki gurur duyuyoruz. Ben aslında bu işlere fazla girmek istemiyorum. Futbolla bunu kıyaslayamam. Bu benim konum da değil. Ben sadece vatanım için her şeyi yaparım" dedi.



"TRABZONSPOR'A GİTTİĞİMDE PİŞMAN OLMADIM"



Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında Trabzonspor'u tercih ettiğini ve bunun için pişmanlık duymadığını söyleyen Erkan Zengin, "Aslında hiçbir zaman pişmanlık yaşamadım. Trabzonspor'a gittiğimde de bir pişmanlığım olmadı. Futbol oynamaya gidiyorum, Trabzon gibi bir şehre. Orada bir Fenerbahçe ve Trabzonspor olayı vardı. Ben Trabzonspor'u seçtim ve pişmanlık da yaşamıyorum. Severek yaptığım işi her yerde yapabilirim. O yüzden pişman olmadım" diye konuştu.



"ESKİŞEHİRSPOR'U SEVDİĞİM İÇİN ORAYA GİTTİM"



Trabzonspor'da ve İsveç Milli Takımı'nda forma giyerken 2016 yılında TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'a geri dönmesi hakkında konuşan tecrübeli futbolcu şunları söyledi:



"2'nci Lig'e geçen sene geldim. İnsanlar neden bu kadar düştün diye düşündüler. Milli takım ve Avrupa kupası oynadıktan sonra TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor'a geldim. Ben Eskişehirspor'u sevdiğim için Eskişehir'e gittim. Futbolu sevdiğim için, o taraftarla, o statta, oradaki arkadaş ortamını yeniden yaratmak için geldim. Gidip başka yerde de oynayabilirdim. Futbolu sevdiğim için, TFF 2'nci Lig ya da 1'inci Lig farkı yok. Futbol oynadığım yerde mutluysam inanılmaz bir performans sergiliyorum. Bunu Eskişehirspor'da gösterdim. Milli takıma kadar yükseldiğim yer Eskişehir. Anadolu kulübünden İsveç gibi bir milli takımda oynayabilmek gerçekten Eskişehirspor'un işi. Bu fırsatı bana tanıdılar, ben de iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Hiçbir zaman pişmanlık olmadı. Zaten hep en üst seviyelerde oynadım. Bunun daha iyisi olabilir miydi, belki yurt dışı olabilirdi ama yurt dışındaki futbolcular da Türkiye'ye gelmek istiyor. Nasıl kıyaslayacağız bunları anlamadım. Oradaki insanlar neden Türkiye'ye geliyor, biz neden gitmek istiyoruz? Buradaki futbolu geliştirirsek bizim oraya gitmemize hiç gerek yok zaten. Milli Takım'da da görüyorsunuz. Fransa'da herkes Real Madrid, Barcelona gibi büyük kulüplerde oynuyor."



"BENİ TANIYAN NASIL BİR İNSAN OLDUĞUMU BİLİR"



Kendisi hakkındaki olumsuz söylemleri dedikodu olarak nitelendiren Erkan Zengin, ileriye iyimser baktığını belirterek, "Baktığınız zaman 5-6 senedir böyle bir ortamın içindeyim. Sürekli yenme hırsı var bende. Bunu TFF 2'nci Lig'de de TFF 1'inci Lig'de de başarırım. Eskişehir'de de final oynamış bir takımdık. Yeni, başkanın olmadığı ve son bir hafta toplanmış bir takımdık. Final oynadık. Orada da ben vardım. Buraya geldiğimde de şampiyon olacağımı kafama koymuştum. Camia ve taraftarla birlikte bir bütün olduk. Hiçbir zaman kafamda kötü gidecek diye bir şey yok, bundan sonra da olmayacak. Hayatta zaten hiçbir şeyi kötü düşünmeyeceksin. Daha önce benim hakkımda da Erkan problemli bir çocuk, hocalarla sıkıntılı şeklinde söylemler olmuştu. Ben bunlara katılmıyorum. Beni tanıyan nasıl bir insan olduğumu bilir. Hepsi dedikodu. Böyle bir şey yok. Bu zamana kadar çalıştığım hocaların hepsinden yardım alıp, onlardan katkı aldım diye düşünüyorum. Hepsi beni çok sever. Bundan sonra da Karagümrük'te camia ve taraftarla birlikte çok iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.