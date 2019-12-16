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Hekimoğlu Trabzon’da gözler Medipol Başakşehir maçında

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekibi Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Alper Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmada tur için şanslarını en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon’da gözler Medipol Başakşehir maçında

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekibi Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Alper Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmada tur için şanslarını en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:18
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Hekimoğlu Trabzon’da gözler Medipol Başakşehir maçında

TRABZON - Ligin ilk yarısını 32 puanla üçüncü sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzon’da gözler Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur’unda Medipol Başakşehir ile perşembe günü deplasmanda oynayacakları rövanş maçına çevrildi. Sahasında oynadıkları ilk maçta güçlü rakibine 1-0 mağlup olan Trabzon ekibi, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

ALPER AVCI: TUR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Alper Avcı, Medipol Başakşehir karşısında tur için şanslarını en iyi şekilde kullanacaklarını belirterek, “Medipol Başakşehir ligde istikrarlı ve futbol anlamında iyi birtakım. Sistem takımı olmuşlar. Kurumsallaşma açısından oturmuş bir takım. Geniş bir oyuncu kadrosu var. Oynamayan oyuncularla bile ilk beşte yer alacak bir kadroları var. Muhtemelen yine aynı kadro ile karşımıza çıkacaklar. Rakibe saygı duyarak kendi haddimizi bilerek futbol oynayacağız. Teslim olmak için gitmiyoruz. Avrupa’da ülkemizi temsil eden tek takımla oynayacağız. Tur için şansımızı en iyi şekilde kullanacağız, mücadele edeceğiz. Formanın hakkını savaşarak vereceğiz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hekimoğlu TrabzonMedipol Başakşehir
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