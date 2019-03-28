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Hedefimiz; ikincilik

Ahmet Ağaoğlu: Bu sezon hedefimiz ikincilik

Hedefimiz; ikincilik

Ahmet Ağaoğlu: Bu sezon hedefimiz ikincilik

28 Mart 2019 Perşembe 10:24
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Hedefimiz; ikincilik

İSTANBUL (DHA)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Volkswagen Arena'da düzenlenen 65'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katıldı.

Bu sezon iyi bir performans gösterdiklerinin altını çizen Ağaoğlu şöyle konuştu: "Kadromuzu 38 milyondan 16 milyon Euro'ya çektik. Gerçekçi olmak gerekirse bizim mücadelemiz şu anda 2 ile 4. sıralar arasında. Ülke futboluna kazandırdığımız gençler herkesin malumu. Fair play sıralamasında da yanılmıyorsam Trabzonspor 1. sırada. Trabzonspor'un bu sezon hedefi ikincilik. İlk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes ilk sıra için biraz dikkatli olsun."

"İŞİN BAŞINDA DOĞRU BİR TEKNİK DİREKTÖR YOKTU"

Başarılı sporcuların topluma rol model olduğunu ve bu sebeple ödüllendirilmeleri gerektiğini belirten Trabzonspor Başkanı, A Milli Takım'ın performansıyla ilgili olarak "Şanslı bir başlangıç yaptık diyebiliriz. İlk maçlarımızı Arnavutluk ve Moldova ile oynamamız önemliydi. Şansımızın iyi gideceği burada yürüyeceğimiz çektiğimiz kuradan ve fikstürden belli oldu. Milli takım, bize yakışan bir karakter ortaya koydu. Bizim milli takımımız bu. Dört tane milli takım çıkarırız biz aslında. Galiba sıkıntımız bir türlü doğru milli takımı çıkartmayı başaramamızdı çünkü işin başında doğru bir teknik direktör yoktu" dedi.

"ELİNİZDE BÖYLE BİRİ VARSA KULLANACAKSINIZ"

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesi hakkında gelen soruya Ağaoğlu, "Elinizde böyle biri varsa kullanacaksınız. Facia Hiddink'in getirilişiyle başladı ama kimse farkında değildi. Senin böyle bir lüksün yok. Bunu yapamazsın. Adamın kariyeri varmış... Hiddink'in kariyeri bizim 3'üncü olduğumuz Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 4'üncü yapması, kariyer bu. Sen kendi dinamiklerini kullanmazsan başına gelecekler belli. 2002-2019, 17 yıldır debelenip duruyoruz" yanıtını verdi.

Ağaoğlu son olarak Fransa maçına ilişkin "Son dünya şampiyonuna karşı oynayacaksınız ama hiç belli olmaz. Çok net söylüyorum hiç belli olmaz. Fransa'yı kötü bir sürpriz bekliyor olabilir. Bunu yapacak potansiyele sahibiz" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AğaoğluTrabzonspor
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