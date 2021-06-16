Hedef Olimpiyatlarda Altın Madalya

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Hakan Cira, Türkiye’nin gururu oldu. Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası 400 metre yarışlarında Avrupa ikincisi olan Hakan Cira, sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı. 2014 yılından bu yana Nilüfer Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren BUGES (Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü) sporcuları Bursa’nın ve Türkiye’nin gururu olmayı sürdürüyor. Başarı çıtasını her geçen yıl yükselten BUGES’in başarılı sporcusu, son olarak geçtiğimiz günlerde Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ederek Avrupa ikinciliği elde etti. Gümüş madalya ile yurda dönen Cira sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.

BUGES Başkan Vekili Mutlu Aydın, antrenörü Güler Yaşar ve eşi Esra Cira ile Başkan Turgay Erdem’i ziyaret eden Hakan Cira, “BUGES’e ve bizlere sağladığınız destekler için çok teşekkür ediyoruz. Nilüfer Belediyesi çatısı altında çalışmalarımızı sürdürdüğümüz ve bu desteklerle ülkemizi yurt dışında temsil etme şansı yakaladığımız için gururluyuz. Şimdi hedefim, Ağustos ayında Tokyo’da yapılması planlanan olimpiyatlardan altın madalya ile dönmek” dedi. Cira’nın elde ettiği başarının kendilerini de gururlandırdığını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise “BUGES sporcuları elde ettiği başarılarla Nilüfer’in ve Türkiye’nin göğsünü kabartıyor. Desteğimiz sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki organizasyonlarda başarı çıtasını her defasında artırarak ülkemizin gururu olacağınıza inancım tam.”diye konuştu. Başkan Erdem, ziyaret sonunda başarılı sporcu ve antrenörünü bir kez daha tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.