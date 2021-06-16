Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1431
ALTIN
509.770
DOLAR
8.5400
STERLİN
12.0315
EURO
10.3502
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı...
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor
72 adet işyeri 10...
Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor
Antalya'da 47 kamu konutu...
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hedef Olimpiyatlarda Altın Madalya

16 Haziran 2021 Çarşamba 15:09
4 Okunma
Hedef Olimpiyatlarda Altın Madalya

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Hakan Cira, Türkiye’nin gururu oldu. Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası 400 metre yarışlarında Avrupa ikincisi olan Hakan Cira, sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı. 2014 yılından bu yana Nilüfer Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren BUGES (Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü) sporcuları Bursa’nın ve Türkiye’nin gururu olmayı sürdürüyor. Başarı çıtasını her geçen yıl yükselten BUGES’in başarılı sporcusu, son olarak geçtiğimiz günlerde Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ederek Avrupa ikinciliği elde etti. Gümüş madalya ile yurda dönen Cira sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı.

BUGES Başkan Vekili Mutlu Aydın, antrenörü Güler Yaşar ve eşi Esra Cira ile Başkan Turgay Erdem’i ziyaret eden Hakan Cira, “BUGES’e ve bizlere sağladığınız destekler için çok teşekkür ediyoruz. Nilüfer Belediyesi çatısı altında çalışmalarımızı sürdürdüğümüz ve bu desteklerle ülkemizi yurt dışında temsil etme şansı yakaladığımız için gururluyuz. Şimdi hedefim, Ağustos ayında Tokyo’da yapılması planlanan olimpiyatlardan altın madalya ile dönmek” dedi. Cira’nın elde ettiği başarının kendilerini de gururlandırdığını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise “BUGES sporcuları elde ettiği başarılarla Nilüfer’in ve Türkiye’nin göğsünü kabartıyor. Desteğimiz sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki organizasyonlarda başarı çıtasını her defasında artırarak ülkemizin gururu olacağınıza inancım tam.”diye konuştu. Başkan Erdem, ziyaret sonunda başarılı sporcu ve antrenörünü bir kez daha tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Hedef Olimpiyatlarda Altın Madalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalı’da 59.Baş Pehlivan Orhan Okulu Oldu
Çalı’da 59.Baş Pehlivan Orhan Okulu Oldu
Fenerbahçe Beko'ya ABD'li pivot
Fenerbahçe Beko'ya ABD'li pivot
Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı
Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı
Cliff Diving’de heyecan Fransa’da başladı
Cliff Diving’de heyecan Fransa’da başladı
Fenerbahçe Beko'da Ulanovas ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da Ulanovas ile yollar ayrıldı
Azerbaycan Milli Takımı'na Türkiye'den sponsor
Azerbaycan Milli Takımı'na Türkiye'den sponsor
Dünya şampiyonu özel sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı
Dünya şampiyonu özel sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı
Galatasaray'da 11 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Galatasaray'da 11 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
TBF'den Sinan Erdem Spor Salonu açıklaması
TBF'den Sinan Erdem Spor Salonu açıklaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma