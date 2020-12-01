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Hatice Kübra İlgün'den yeni başarı ve altın madalya geldi

01 Aralık 2020 Salı 11:20
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Hatice Kübra İlgün'den yeni başarı ve altın madalya geldi

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hatice Kübra İLGÜN, Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda tüm rakiplerini yenerek Altın Madalyanın sahibi oldu. 21-25 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda, kadınlar 57 kiloda mücadele eden BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hatice Kübra İlgün, finalde son iki olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones’u mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Hatice Kübra İlgün topladığı puanlarla 2021 yılında Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanmıştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz şampiyon Hatice Kübra İlgün’ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
BursaHatice Kübra İlgünBaşarıMadalyaAvrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası
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