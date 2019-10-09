Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal

HATAY - Hatayspor'da geçtiğimiz haftalarda İlhan Palut ile yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna, TFF 2'nci Lig takımlarından Tuzlaspor'dan ayrılan Bayram Toysal oturdu. Toysal ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.
DHA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Bayram Toysal getirildi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Bayram Toysal getirildi.
HATAY - Hatayspor'da geçtiğimiz haftalarda İlhan Palut ile yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna, TFF 2'nci Lig takımlarından Tuzlaspor'dan ayrılan Bayram Toysal oturdu. Toysal ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.
DHA