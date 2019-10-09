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Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Bayram Toysal getirildi.

Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Bayram Toysal getirildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:17
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Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal

HATAY - Hatayspor'da geçtiğimiz haftalarda İlhan Palut ile yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna, TFF 2'nci Lig takımlarından Tuzlaspor'dan ayrılan Bayram Toysal oturdu. Toysal ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Teknik Direktörü Bayram ToysalHatayspor
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