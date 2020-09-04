Hatayspor'a destek gecesi düzenlendi

LÜTFÜ SAVAŞ: AMACIMIZ AVRUPA'YA AÇILMAK

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Ülkemizde birbirimizi sevmemize ihtiyacımız var. Hatayspor hem göze hoş gelen futbol oynayacak hem kaliteli futbol oynayacak ama Hatayspor, kalecisinden santrforuna, hocasından yöneticisine, yöneticisinden taraftarına kadar herkesle iyi diyalog kuracak ve Hatay'ın güzelliklerinin Türkiye'nin her tarafına yayılması için çalışacak. Biz, 4,5 yıl önce aldık bu takımı. 3'üncü Lig'e düşerken, parmağının ucundan tuttuk ve buraya kadar getirdik. Yani 4,5 yılda, neredeyse 3 kategori atlamış durumdayız. Herkes Hatayspor'a şöyle bir bakıyor, asansöre inip binmeyeceğini düşünüyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın, bizim buraya gelene kadar dizlerimizde yaralanmayan yer kalmadı. Biz, asansöre binip, aşağı doğru hızlı geçiş yapmayacağız; burada kalıcı olacağız. Kalıcı olduğumuz kadar da burada başarılı olacağız. Amacımız; 3 yıl içerisinde Avrupa'ya yavaş yavaş açılmak" dedi. (İSTANBUL)