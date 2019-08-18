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Hasan Şaş görevine devam ediyor

Hasan Şaş görevine devam ettiğini açıkladı

Hasan Şaş görevine devam ediyor

Hasan Şaş görevine devam ettiğini açıkladı

18 Ağustos 2019 Pazar 17:19
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Hasan Şaş görevine devam ediyor

İSTANBUL (DHA) 

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevine devam ettiğini açıkladı.

Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yürüten Hasan Şaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından kamuoyuna seslenen Hasan Şaş, "Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın" ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hasan şaşGalatasaray
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