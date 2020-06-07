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Hasan Kartal'dan dev proje

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, kendisine ait 45 dönümlük araziye halka açık spor tesisi yapıyor. Karantina sürecini çiftlikte hayvanlarla geçiren Kartal, spor tesisine ilişkin detayları ve ligdeki hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Kartal, "Kapalı spor tesisleri, tenis, yüzme havuzu, basketbol, voleybol, futbol hepsini bir şekilde şekillendirip Ankara'ya örnek bir spor tesisi yapmayı düşünüyoruz" dedi.

07 Haziran 2020 Pazar 10:27
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Hasan Kartal'dan dev proje

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan 45 dönümlük arazinin imar planında spor tesisi olduğunu belirten Hasan Kartal, "Biz de ona uygun bir şekilde ağaçlandırmayı yaptık. Şimdi ortada boş görünen bu alanda da ileri aşamada kapalı spor tesisleri, tenis, yüzme havuzu, basketbol, voleybol, futbol hepsini bir şekilde şekillendirip Ankara'ya örnek bir spor tesisi yapmayı düşünüyoruz. İnşallah gelirlerini de sporda kullanacağız. Ankara'da böyle bir tesisin olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir tesis olacak ki hem yeşilin içinde hem insanların rahatlıkla yürüyebileceği yürüyüş yolları, asfalt kırığından yaptık. Tartan pistten yürümesi daha zevkli. İnsanlar gelecek yürüyecek, sporunu yapacak. Burada böyle bir ihtiyaç duyuluyor diye düşünüyoruz bu açığı kapatarak burada bir spor tesisi yapmak istedik ve başladık. Koronavirüs başlangıcından bu yana bu tesisi bu hale getirdik. 45 dönüm üzerinde burası. Kapalı tesisler ilk aşamada 10 bin metrekare, üstüne de enerji düşünüyorum.  İkinci bir aşamada da yine bir 10 bin metrekare de ileriye doğru düşünüyorum. 45 dönümünü tamamen spor alanı olarak dizayn edeceğiz. Zaten Bağlıca, Etimesgut'un güzel bir semti. Halka açık gayet güzel bir yer yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"KARANTİNAYI ATLARLA, KEÇİLERLE UĞRAŞARAK GEÇİRDİM"

Başkan Hasan Kartal, karantina sürecinin yoğun çalışma temposu arasında bir dinlenme olduğunu dile getirerek, "O dönem içerisinde evden çıkmamak, dikkat etmek gerekiyordu. Bu zaman zarfında ne yapalım dedik biz de ağaç dikelim, hayvanlarla uğraşalım, atlarla keçilerle uğraşalım dedik. Öyle zaman geçirdik iyi de oldu bir şekilde dinlenmiş olduk. Çünkü her hafta mutlaka bir deplasmanda oluyorduk. Ben Rize'den ayrı bir şehirde oturmam sebebiyle de Rize'ye de her gidiş gelişim hemen hemen her haftayı uçakta geçiriyordum. Bu vesile ile dinlendik. Yavaş yavaş normale dönüyoruz, inşallah bu böyle devam eder. İlk fırsatta da seyircili maçlar başlar, insanların zevk alarak futbol müsabakaları izleyeceği günleri bekliyoruz. İnşallah da o günleri görürüz" ifadelerini kullandı.

"BİZ RİZESPOR OLARAK KENDİMİZE GÜVENİYORUZ, ADİL OLMAYACAĞI İÇİN 7 KULÜP ARASINA GİRDİK"

Süper Lig'de 'bu sene düşme olmasın' diyen 7 kulüp arasına adil olmadığını düşündükleri için girdiklerini vurgulayan Hasan Kartal, ligde kalma konusunda kendilerine güvendiklerini söyledi. Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz erken başladık çalışmalarımıza. Hocamız, futbolcular Rize'ye geldi. Yurtdışına çıkan sporcumuz yoktu. Rize'nin dışında olanları da bir an önce çağırdık. Antrenmanlara hocamız başladı. Hazırız, hazırlıklı bir şekilde inşallah başlayacağız. Bu hastalık ile kulüplerin içerisinde çok büyük sallantılar oldu. Kimi takımda oyuncular yurtdışına gitti gelemedi, kimi takımda hastalık çıktı, kimi ekonomik sıkıntılar içerisine girdi. Yayıncı kuruluştan para gelmedi. Bu sıkıntıları bir araya topladığın zaman ben bu maçların adil bir şekilde olacağını pek zannetmiyorum. Ama ligin bitmesi de bir açıdan iyi, bir an önce bitsin önümüzdeki sezona bakalım. Ama düşecek takımlar adil bir şekilde düşmeyecek. Şampiyon olacağın da sıkıntılı. Ama bir salgın dönemiydi bunu böyle düşünüp kapatmak lazım. Biz Rizespor olarak kendimize güveniyoruz. Ekonomik sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz. Hocamız takımımızın başında, futbolcular da problem yok.  Bu şartlar altında bu kulübün düşmesi aklımın ucundan geçmedi. Bu şartlar altında adil düşündüğün zaman düşmenin adil olmayacağı kararına vardık ve 7 kulüp arasına katıldık."

SEYİRCİYİ TEMSİLEN MAÇLARI MARATONDA İZLEMELİYİM"

Hasan Kartal, koronavirüs tedbirleri kapsamında ligin seyircisiz oynanmasıyla birlikte protokolde maç izlemenin bir anlamı kalmadı diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Seyirciyi temsilen maratonda benim maç izlemem lazım, protokole gitmemin bir anlamı yok. Maratonda tek başıma ya da yöneticileri arkama alıp izlemek çok daha güzel olur. Protokolün bir özelliği kalmadı. Futbol seyircisiz zevk veren bir şey değil, bakalım ne olacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporHasan KartalTesisProje
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