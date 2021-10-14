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Hamsik, Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek

14 Ekim 2021 Perşembe 12:18
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Hamsik, Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek

TRABZON - Ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Trabzon’da MR’ı çekilen Trabzonspor’un Slovak futbolcusu Marek Hamsik’in, Fenerbahçe maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Slovakya’nın Hırvatistan ile oynadığı maçta ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41’inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Marek Hamsik’in, bugün Trabzon’da MR’ı çekildi. Slovak oyuncunun yapılan ilk kontrolün ardından Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında riske edilmeyeceği bildirildi.

Trabzonspor’un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki Hamsik, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HamsikFenerbahçe MaçıTrabzonspor
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