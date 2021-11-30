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Hakem İsmail Keklik ilk maçına çıktı 

2019'da aday kadrosundan aday hakemler listesine giren İsmail Keklik sezondaki ilk maçına çıktı.

30 Kasım 2021 Salı 18:13
29 Okunma
Hakem İsmail Keklik ilk maçına çıktı 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Kura bittikten sonra orta hakem olarak ilk maçına damga vuran İsmail Keklik sezona iddialı bir başlangıç yaptı.

Performansıyla göz dolduran hakem İsmail Keklik adından sıkça söz ettirecek.

    

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Anahtar Kelimeler:
Hakemİsmail Keklik
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