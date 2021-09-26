GZT Giresunspor - Yukatel Kayserispor: 1-1

Süper Ligin 7’nci haftasında GZT Giresunspor sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, 17'nci dakikada Attamah'ın golüyle öne geçerken, Giresunspor bu gole 21'inci dakikada Diabate ile karşılık verdi.