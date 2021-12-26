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GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor: 0-1 

GZT Giresunspor, evinde Atakaş Hatayspor’a tek golle mağlup oldu.

26 Aralık 2021 Pazar 11:34
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GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor: 0-1 

GİRESUN (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında  GZT Giresunspor, sahasında Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.  

6'ncı dakikada ev sahibi ekip sağ kanattan Süleymanov ile korner kullandı, Diarra'nın kafa şutunda top kaleci Munir'de kaldı. 

19'uncu dakikada Hamidou Traore'nin  defans arkasına yerden gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Diabete'nin şutunda kaleci Munir topu ayakla uzaklaştırmayı başardı. 

29'uncu dakikada Atakaş Hatayspor atağında orta alandan uzun gönderilen topu ceza alanı çizgisi üzerinde kontrol eden El Kaabi kalesini terk eden Okan'ın üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, top üst direğe çarparak auta gitti. 

43'üncü dakikada GZT Giresunspor'un  çıkarken kaptırdığı topu alan El Kaabi ceza alanı çizgisi üzerinden Sadık Baş'a aktardı, bu oyuncunun sert şutunu kaleci Okan parmaklarının ucuyla üstten kornere çeldi. 

45+3'üncü dakikada GZT Giresunspor atağında sağ kanattan Aziz Behich çizgiye indi, sert ortasında kaleci Munir'i geçen topu, Süleymanov boş kale yerine üstten auta gönderdi. 

49'uncu dakikada sağ kanattan Süleymanov'un yerden pasını alan Hamidou Traore'nin sert şutu sol direğin dibinden auta gitti. 

71'inci dakikada Atakaş Hatay atağında Ribeiro'nun yerden ceza alanına verdiği topun gelişine vuran El Kaabi topu müsait durumda farklı bir şekilde auta attı. 

73'üncü dakikada Süleymanov'un yerden pasını alan  Doukara'ın yakın mesafeden etkisiz şutu kaleci Munir'de kaldı. 

81'inci dakikada sağ kanattan topla çizgiye inen Onur'un içeriye pasında El Kaabi, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1. 

90'ıncı dakikada Emre Taşdemir'in yerden pasıyla buluşan Champpness, ceza alanı içerisinde daha müsait olan Doukara'ya çıkardı, Doukara elverişli durumda çerçeveyi bulamadı, top direğin dibinden auta gitti. 

Karşılaşma konuk ekip Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GZT GiresunspoAtakaş Hatayspor
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