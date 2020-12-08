GÜRESPOR LİGE FARKLI BAŞLADI

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, ligin açılış maçında deplasmanda Global Connect Travel Düzce’yi 69-46 mağlup etti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde yıllardır Balıkesir’i ve Kuzey Ege’yi başarı ile temsil eden Edremit Belediyesi Gürespor 2020-2021 sezonun ilk haftasında Global Connect Travel Düzce’ye konuk oldu. Düzce Kalıcı Konutlar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk Gürespor ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iki ekipte sayı bulmakta zorlanırken Edremit temsilcisi soyunma odasına 36-22 önde gitti. Maçın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutmayı başaran Gürespor, üçüncü çeyrekte farkı iyice açtı. 54-30 Maçın son periyodunda da başarılı oyununu sürdüren Gürespor maçı 69-46 kazanmayı başardı. Lige farklı bir galibiyetle başlayan Edremit Belediyesi, Gürespor’daBreannaMarquiceRichardson 15 sayı, 16 ribaund, Yasemin Güneş 14 sayı, 14 ribaund, Gönül Dönmez ise 13 sayı, 8 ribaund ve 7 asist ile galibiyete katkı verdiler. Evsahini Düzce ekibinde ise Betül Erkoyuncu 12 sayı, 7 ribaund, Eif Nur Ayhan 9 sayı, 4 ribanud, 5 asist ile oynadı.