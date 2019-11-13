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Gümüşhanespor Başkanı Durmuş istifa etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da Kulüp Başkanı Yunus Emre Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Gümüşhanespor Başkanı Durmuş istifa etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da Kulüp Başkanı Yunus Emre Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini bildirdi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 13:24
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Gümüşhanespor Başkanı Durmuş istifa etti

GÜMÜŞHANE - Kırmız-beyazlı kulübün başkanı Yunus Emre Durmuş, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, "21 Temmuz günü üstlendiğim Gümüşhanespor başkanlığı görevimi bu sürece kadar sürdürmek adına gayret gösterdim. Kulübümüzü daha ileriye taşımak adına çalışmalar gerçekleştirdim. Mücadelemiz esnasında kulübümüzün menfaatlerini şahsi menfaatlerimiz üzerinde tuttuk. Başkanlığımızın bazı kişileri rahatsız ettiği gözle görülecek şekilde belli edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Durmuş, Gümüşhanespor'un hafta sonu gerçekleştireceği olağanüstü kongrede aday olmayacağını kaydederek, kulüp başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

DHA

Son Güncelleme: 13.11.2019 05:26
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhanespor Başkanı Durmuş Istifa Etti
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