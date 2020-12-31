Gülkız Tulay: 2020 yılına damga vurduk

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) 2020 yılı için değerlendirmelerde bulundu. Başkan Tulay, "Pandeminin başladığı Mart ayından itibaren, Türkiye'nin en çok katılımlı çevrim içi turnuvalarını düzenledik. 'Evde Kal, Satrançla Kal', 'Türkiye İçin Satranç', 'Sokakta Satranç Var', 'Satranç Tarih ile Buluşuyor' gibi projelerle Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca kişiye ulaştık. Yeni normale uygun olarak açık havada Dünya Satranç Günü kutlaması ile etkinlik takviminde yer alan 2020 Türkiye Satranç Şampiyonası'nı yüz yüze yaptık. Türkiye'deki tüm spor federasyonlarını geride bırakarak 963 binin üzerinde lisanslı sporcuya kavuşarak, '1 milyon lisanslı sporcu' hedefine ulaşmak için de pandemi döneminde olumsuz etkilenen satranç kulüplerine destek verdik ve 'Lisans Kampanyası'nı hayata geçirdik" diye konuştu.

"2020 YILINDA DAHA ÇOK ÇALIŞTIK"

"Ülkemizdeki her çocuğumuzun, gencimizin ve her ferdimizin en zorlu koşullarda dahi spordan uzak kalmaması, satranç sporu ile buluşması için 2020 yılında daha çok çalıştık" diyen Tulay, "Aşkla, şevkle Türkiye'yi satranç ülkesi yapma yolunda emin adımlarla yürüdük. 2021 yılında da Türkiye'nin en çok etkinlik gerçekleştiren federasyonu olarak hem dijital dünyada hem de açık alanlarda faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tulay, federasyon olarak 2020 yılı faaliyetleri ve 2021 hedefleri için şunları kaydetti:

"TSF olarak 2020 yılına 7 binden fazla kişinin katıldığı, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) ve Avrupa Satranç Birliği (ECU) gibi satranç sporunun en üst kurumlarının takdirini kazanan ve yaş gruplarında Avrupa'nın en çok katılımlı şampiyonalarından biri olan 'Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Şampiyonası'nı Ocak ayında düzenleyerek başladık. Mart ayına kadar etkinlik takvimimizde yer alan etkinlikleri ve şampiyonaları geniş katılımlı olarak salonlarda gerçekleştirdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içine alan Türkiye Kadınlar Şampiyonası'nın ardından tüm Türkiye ve dünya gibi biz de evlerimize kapandık."

"EVDE SATRANÇ SPORU İLE KALDIK"

Başkan Gülkız Tulay, koronavirüs pandemisi sürecinde satrancı Türkiye'nin gündemine taşıdıklarını vurgulayarak, "Bu süreçte özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile istişarelerde bulunarak, 'Evde kal' çağrılarına destek vermek için dijital dünyada tüm Türkiye'yi satranç sporu ile buluşturmaya karar verdik. Satranç sporunun birleştirici gücü ile tüm Türkiye'yi bir araya getirmek için 'Evde Kal Satrançla Kal' kampanyamızı başlattık. Satrancı Türkiye'nin gündemine taşıdık. Hemen ardından milli bayramlarımızı tüm zorlu koşullara karşın hakkıyla kutlayabilmek için 'Türkiye için varız, satranç için varız' diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Türkiye İçin Satranç' kampanyamızı başlattık. Ardından 81 ilimizden 5 bin 548 lisanslı satranç sporcumuzun rekor katılımı ile '19 Mayıs Ruhu" için aynı anda '19 Mayıs Atatürk"ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası'nda hamle yaptık. Cumhuriyetimizin 97'nci yılına özel olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında da, 'Geçmişten geleceğe hamle yapıyoruz' sloganıyla 'Satranç Tarih ile Buluşuyor' projesini 81 ilde hayata geçirdik. Bu yıl 6'ncı kez düzenlediğimiz 'Sokakta Satranç Var' projesi ile yine çok renkli görüntülere imza attık. 'Maskeni tak, mesafeni koru, hamleni yap' sloganıyla hayata geçirdiğimiz projemiz, Türkiye'nin dört bir yanındaki satranç ailemizin katılımı ile büyük yankı uyandırdı" şeklinde konuştu.

"PROJELERİMİZ BEĞENİLDİ, ADAY GÖSTERİLDİ"

Tulay, "Bu süreçte evde kalan herkese ulaştık. Engelli ve dezavantajlı çocuklarımızı ve gençlerimizi de unutmadık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile 'Satranç Eğitimini Geliştirme' projesini ve 'Evde Satranç Var' kampanyası kapsamında engelli bireyler için çalışmalar hayata geçirdik. Ne mutlu ki, engelli kardeşlerimize yönelik faaliyetlerimizden olan 'Sesli Kitap' projemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '2020 Erişilebilirlik Yılı' kapsamında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından 'Erişilebilirlik Ödüllerine' aday gösterildi" ifadelerini kullandı.

"BAKANIMIZIN DESTEĞİNİ HEP HİSSETTİK"

Özellikle bu süreçte desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ettiklerini dile getiren Tulay, "Sayın Bakanımız bu süreçte çocuklarımız, gençlerimiz ve Türkiye için durmadı, hepimize örnek olacak çalışmalar ile Türkiye'nin spor ülkesi olması için pandemi sürecinde de çok önemli adımlar attı. Sayın Bakanımız, koronavirüse yakalandığı günlerde dahi tüm spor branşları dahil satranç sporu ile ilgilenmeye devam etti. Bakanımız Türkiye Yaş Grupları, Red Bull Chess Masters Satranç Turnuvası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Online Satranç Turnuvası, Dünya Satranç Günü etkinliği gibi birçok proje ve etkinlikte bizimle oldu, varlığı ile bize güç verdi" dedi.

"2021 YILI İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

2021 yılı için hazırlıklarını yaptıklarını belirten Başkan Gülkız Tulay, "Biz çocuklarımız, gençlerimiz ve Türkiye için 2021 yılında da mücadele etmeye, tüm Türkiye'yi satranç sporu ile bir araya getirmeye devam edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en çok etkinlik ve turnuva gerçekleştiren federasyonu olarak takvimimizi hazırladık. Sporcularımız dijital dünyada mücadele etmeye, Türkiye'ye zaferler kazandırmaya devam ediyor. Biz TSF olarak, pandemi koşullarını öngörerek 2021 yılında da etkinlik takvimimizi uygulamaya devam edeceğiz. 2021 yılının tüm satranç ailemiz ve ülkemiz için, eski günlere dönebileceğimiz, yeniden bir arada olabileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.