Göztepe'yi endişelendiren istatistik

İZMİR - Geçen sezondan bu yana gol yollarında sorunlar yaşayan Göz-Göz, Antalyaspor karşısında sadece 1 isabetli şut atabildi. Taraftarının büyük desteğini arkasına almasına rağmen 90 dakika boyunca 6 kez kaleyi yoklayan Göztepe'de sadece 87'nci dakikada yeni transfer sol bek Leo'nun kafa vuruşu kaleci Boffin'in kucağında kaldı. Göztepe bu karşılaşmada yüzde 17 şut isabeti sağlayıp Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-0 yenilen Gazişehir FK'dan sonra ilk hafta en kötü performansa ulaşan ekip oldu.

İzmir'den 3 puanla dönen Antalyaspor ise Göztepe karşısında 9 şut atıp 3'ünde isabet buldu. Yüzde 33'lük oranla oynayan kırmızı-beyazlılar Göztepe'ye göre çok daha diri ve organize bir görüntü sergiledi. Beşiktaş'la Vodafone Park'ta karşılaşacak Göztepe'nin bu verileri taraftarı endişelendirirken, teknik ekibin yönetimden hücuma yönelik transferler istediği kaydedildi. Başkan Mehmet Sepil'in şu an için sessiz kaldığı ancak 2 Eylül'e kadar hamleler gerçekleştirebileceği ifade edildi. Sezona üzgün başlayan Göz-Göz, Galatasaray'dan Eren, Anderlecht'ten Sanneh, Dortmund 2'den Hüseyin, Erzurum'dan Leo ve alt liglerden Menemenspor'dan Veli, Hatayspor'dan Murat, Pendikspor'dan Batuhan'ı transfer etti. Batuhan, Veli, Murat ve Hüseyin ilk hafta şans bulamadı. Öte yandan Göz-Göz, altyapıdan 17 yaşındaki orta saha Yusuf Talum'u profesyonel yaptı.