Göztepe ve Akhisarspor derbide kaderini çizecek

İZMİR - Ateş hattında yer alan iki takımdan puan kaybeden büyük avantajı kaçıracak. Sezonun ikinci yarısında sadece 1 maç kazanıp 5 puan toplayabilen Göz-Göz 27'nci haftaya 27 puanla 16'ncı sırada girerken, hanesine 4 puan yazdırabilen Akhisarspor ise 21 puanla dibe demir attı. Ev sahibi avantajını iyi kullanıp taraftarın desteği ile galibiyeti hedefleyen Göztepe, 5 maçtır 3 puana hasret. Son olarak Alanyaspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılılar Kayserispor, Trabzonspor ve Beşiktaş müsabakalarını kaybedip, Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından 23. hafta sonunda Kemal Özdeş'le yollarını ayırıp teknik direktör Tamer Tuna ile anlaşan İzmir ekibi, genç teknik adamla da galibiyet yüzü göremedi.



Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp tarih yazan, UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Akhisarspor da çok kötü bir tablo ortaya koydu. Ligde sadece 5 maç kazanan yeşil-siyahlılar da tıpkı Göztepe gibi ikinci yarıda teknik adam değişimine gitti. Sivasspor'a karşı 21. haftada alınan 2-1'lik yenilginin ardından Cihat Arslan'la vedalaşıp genç çalıştırıcı Cem Kavçak'la yola devam diyen Akhisarspor umduğunu bulamayıp her geçen hafta umut tüketti. Türkiye Kupası'nda ise yine yarı finale çıkıp tam tersi bir performans gösteren yeşil-siyahlılarda camia Göztepe mücadelesine kilitlendi. Sıkıntılı günler geçiren iki Ege temsilcisinin birbirlerinin geleceğini belirleyeceği maç kaderin cilvesi dedirtti. Milli arayı en iyi şekilde geçirdiklerini ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, mutlak galibiyete ihtiyaçları olduğunu ve kazanan tarafın kendileri olacağını iddia etti.