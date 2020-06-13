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Göztepe-Trabzonspor: 1-3

Lider Trabzonspor Süper Lig'e galibiyetle döndü. Koronavirüs salgını nedeniyle 87 gün sonra Göztepe maçıyla sahaya çıkan bordo-mavililer, İzmir deplasmanında 3-1 kazanarak zirve yarışında kayıp yaşamadı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 08:32
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Göztepe-Trabzonspor: 1-3
Trabzonspor 17'de Nwakaeme'nin golüyle öne geçti, 41'de Guilherme kırmızı kart gördü. Konuk takım 52'de Ekuban'ın penaltı golüyle rahatladı: 2-0. Göztepe 57'de Alpaslan'ın penaltısıyla farkı 1'e indirse de son sözü 84'te Abdulkadir Ömür söyledi.  Bu sonuçla puanını 56'ya yükselten Trabzonspor iddiasını sürdürdü, Göztepe ise 37 puanda kaldı.

2'nci dakikada ilk tehlikeli atağı Trabzonspor gerçekleştirdi. Sörloth'un taşıdığı topa önünde bulan Novak'ın vuruşunu kaleci Beto son anda kornere çeldi.

5'inci dakikada Trabzonspor mutlak bir golden oldu. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme ortaladı, Ekuban'ın kafa vuruşunu kaleci Beto köşeden çıkardı.

17'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Yapılan verkaçta Pereira sağdan ortaladı, Nwakaeme bomboş durumda kafayı vurdu: 0-1. Trabzonspor'un golünden sonra tribünde oturan Göztepe kalecisi Eren Bilen ile Trabzonsporlu yöneticiler arasında tartışma çıktı.

30'uncu dakikada kaleyi tam cepheden gören yerden Göztepe serbest vuruş kullandı. Atışı kullanan Serdar'ın şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

34'üncü dakikada Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Sörloth'un pasında sağ çaprazda Ekuban kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ekuban'ın şutunda Beto mutlak golü önledi.

41'inci dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Göztepeli Castro'ya sert bir şekilde müdahalede bulunan Guilherme, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

48'inci dakikada Murat'ın ortasında seken topa arka direkte Serdar vurdu, iyi yer tutan Trabzonspor kalecisi Uğurcan gole izin vermedi.

51'inci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Orta sahadan aldığı topla Göztepe kalesine kadar ilerleyen Sörloth ceza sahası içinde Poko tarafından düşürüldü, hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi.

52'nci dakikada atışı kullanan Ekuban topu ve Beto'yu ayrı köşelere gönderdi: 0-2.

56'ncı dakikada bu kez Göztepe lehine penaltı kararı verildi. Ceza sahasında Da Costa kafa topuna çıkmak isteyen Jerome'u düşürdü. Hakem Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem Uygulaması'nın (VAR) ardından penaltı noktasını gösterdi.

57'nci dakikada Alpaslan penaltı atışı gole çevirdi, fark 1'e indi: 1-2.

72'nci dakikada Berkan'ın pasıyla buluşan Castro, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top yandan auta çıktı.

81'inci dakikada Berkan'ın ortasında Deniz'in kafa vuruşunda top yan direğin dibinden dışarı çıktı.

84'üncü dakikada Trabzonspor golleri üçledi. Defanstan atılan uzun topla Abdulkadir Ömür kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Portekizli eldivenin müdahalesiyle top Abdulkadir'e çarpıp filelerle buluştu: 1-3.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Hakan Yemişken (xx), Kamil Çetin (xx)

GÖZTEPE: Beto (x) - Murat (x), Titi (xx), Alpaslan (xx), Berkan (xx), Castro (xx), Soner (x) (Dk. 77 Mossoro x), Napoleoni (x) (Dk. 37 Poko x), Serdar (xx), Halil (x) (Dk. 63 Wilczek x), Jerome (xx) (Dk. 77 Deniz x)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx) - Pereira (xxx), Campi (xx), Da Costa (xx), Novak (xxx), Abdulkadir Parmak (xx), Guilherme (xx), Abdulkadir Ömür (xxx) (Dk. 86 Serkan), Ekuban (xxx) (Dk. 90+2 Hüseyin) Nwakaeme (xxx) (Dk. 67 Ndiaye x), Sörloth (xxx) (Dk. 90+2 Doğan)

GOLLER: Dk. 17 Nwakaeme, Dk. 52 (P.) Ekuban, Dk. 84 Abdulkadir Ömür (Trabzonspor), Dk. 57 (P.) Alpaslan (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 28 Guilherme, Dk. 56 Da Costa (Trabzonspor), Dk. 59 Jerome, Dk. 79 Berkan (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 41 Guilherme (Trabzonspor)
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeTrabzonsporFutbolSüper Lig
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