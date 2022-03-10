Göztepe Trabzon'dan mutlu dönüyor

İZMİR - Spor Toto Süper Lig'de Nestor El Maestro'yla yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Stjepan Tomas yönetimindeki ilk maçında deplasmanda lider Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek düşme potasındaki Göztepe, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde rakibinden puanlar koparmayı başardı. Süper Lig'de üst üste 5'inci sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar Trabzon'da bordo-mavililere karşı 2 galibiyet alırken, sahadan 1 kez berabere bir kez de yenilgi ile ayrıldı. Göztepe, 2017-2018'de Şenol Güneş Spor Kompleki'nde rakibiyle golsüz berabere kaldı.



Ertesi sezon Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Göztepe, 2019-2020 sezonunda da yine Trabzon'da 1-0 kazandı. Geçen sezon ise Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Göztepe, zorlu deplasmandan istediği sonuçları almayı bildi. Bu sezon ligde bileği yalnız 1 kez bükülüp yıllar sonra şampiyonluğa koşan Trabzon, evinde 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Rakibiyle çok kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe'de sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Tomas ilk idmanına çıktı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oyuncularıyla toplantı gerçekleştiren Hırvat teknik adam, sık sık takıma uyarılarda bulundu.