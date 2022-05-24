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Göztepe taraftarı gurur tablosunda

24 Mayıs 2022 Salı 12:12
Göztepe taraftarı gurur tablosunda

İZMİR - Spor Toto Süper Lig’e acı bir şekilde veda eden Göztepe’de taraftarlar ise adeta gurur tablosu oluşturdu. Sezonu 28 puanla 19’uncu sırada bitirip 5 yıl sonra ligden düşen sarı-kırmızılılar seyirci sayısında 6’ncı sırada yer aldı. Göztepeli futbolseverler 2021-2022 sezonunun iç saha seyirci sayısında 14 takımı geride bıraktı. Taraftarlar, takım sürekli alt sıralarda olmasına rağmen Gürsel Aksel Stadı’na akın etti. Oynanan 19 iç saha maçını toplam 170 bin 558 taraftar izlerken, maç başına seyirci sayısı 8 bin 978 olarak belirlendi. Stattaki koltuk kapasitesi 19 bin 713 olarak açıklandı ve Gürsel Aksel’deki doluluk oranı yüzde 45.55 olarak kayıtlara geçti.

Göztepe taraftarı, zirveye oynayan İttifak Holding Konyaspor’u ve büyük çıkış yakalayan Fraport Tav Antalyaspor gibi kulüpleri geride bıraktı. Seyirci sayısında Trabzonspor zirveye konarken, Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü, Beşiktaş dördüncü ve Adana Demirspor beşinci oldu. Göztepeli futbolseverler büyük desteklerine rağmen evlerinde sadece 4 galibiyet görebildi. İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadı’nda Medipol Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü, Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kazandı. Göztepe evinde 2 maçı berbere tamamlarken, 13 kez sahadan mağlup ayrıldı. Ancak taraftarlar iyi gün, kötü gün ayırt etmeden takımlarının yanında oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGöztepeTaraftar
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