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Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: 0-2

07 Kasım 2021 Pazar 18:16
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Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden düşme hattındaki Göztepe, rakibine 2-0 yenildi. Konuk Konyaspor, 25'inci dakikada Cikalleshi ile gol perdesini açtı. Göztepe'de 45'te Yalçın direkt kırmızı kart görüp takımını 1 kişi eksik bıraktı. Göz-Göz'ün ilk yarının uzatma dakikalarında Kahraman'la bulduğu gol VAR kararı sonrası iptal edildi. Konyaspor 72'nci dakikada bir kez daha Cikalleshi ile ağları havalandırıp galibiyeti perçinledi. Ev sahibi Göztepe bu sonucun ardından 9 puanda kalırken, Konyaspor 23 puana yükseldi. Göztepe'de son dakikalarda sakatlanan Kerim oyuna devam edemedi, teknik direktör Nestor El Maestro'nun tüm oyuncu değişiklik haklarını kullanmasıyla Göztepe müsabakayı 9 kişi bitirmek zorunda kaldı.

4'üncü dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de Yalçın Kayan’ın çizgi üzerinden kale önüne çevirdiği topa vuran Soner Aydoğdu’nun şutundan meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.

11'inci dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe’de Adis Jahovic’in çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına çevirdiği topta, Konyaspor defansından dönen topa dokunan Lourency’nin pozisyonun top sol direk dibinden auta çıktı.

18'inci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında, Konyaspor defansından seken topa gelişine vuran Yalçın Kayan’ın şutunda kaleci Sehic, topu kurtardı.

23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Endri’nin kafayla indirdiği topa ceza sahası çizgisi üzerinden vuran Skubic’in şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

25'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Konyaspor’da Serdar çalımlarla girdiği ceza sahasında çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, arka direkte bulunan Cikalleshi meşin yuvarlağa dokunarak ağlara gönderdi: 0-1.

45'inci dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Yalçın Kayan, Endri’ye yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yalçın sahayı göz yaşları içinde terk etti.

45+6'ncı dakikada üst üste üçüncü kornerini kullanan Göztepe’de Berkan'ın ortasına kale önünde yükselen Kahraman, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında elle temas tespit edilerek gol iptal edildi.

53'üncü dakikada Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Atınç'tan sıyrılan Cikalleshi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cikalleshi'nin şutunu İrfan Can son anda çıkardı.

55'inci dakikada Tijanic ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Tijanic'in plase vuruşunda top direkten döndü.

70'inci dakikada Lourency'nin sağ kanattan ortaladığı topa Ideye kafayı vurdu, top kaleci Sehic'te kaldı.

72'nci dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Serdar'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Cikalleshi müsait durumda vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

79'uncu dakikada Konyaspor üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Serdar'ın şutunu kaleci İrfan Can son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Konyaspor 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolGöztepeKonyaspor
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