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Göztepe, Ertuğrul ve Latovlevici'den vazgeçti

Bursaspor'dan ayrılmak isteyen Ertuğrul ve Latovlevici için Göztepe yönetimi, yeşil-beyazlı yönetim ile anlaşamadı.

Göztepe, Ertuğrul ve Latovlevici'den vazgeçti

Bursaspor'dan ayrılmak isteyen Ertuğrul ve Latovlevici için Göztepe yönetimi, yeşil-beyazlı yönetim ile anlaşamadı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:06
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Göztepe, Ertuğrul ve Latovlevici'den vazgeçti

BURSA, (DHA)

Bursaspor ile yollarını ayırmayı planlayan Ertuğrul Ersoy ve Iasmin Latovlevici'ye Göztepe talip olmuştu. Her iki oyuncu için de yeşil-beyazlı yönetim ile görüşen Göztepe Başkanı Mehmet Serpil anlaşma sağlanamadığı için bu transferlerden vazgeçti. Göztepe'nin bu iki futbolcu yerine ise stoper için Anderlecht'in defans oyuncusu Sennah'la, sol bek mevkisi için de geçen sezon Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Fransız oyuncu Leo Schwechlen ile el sıkıştığı öğrenildi.

Mali kriz yaşayan ve transfer tahtasını henüz açamayan Bursaspor'da ise yönetim, iki oyuncudan kazanç elde etmenin hesaplarını yapıyor. Ertuğrul'un 750 bin Euro'luk fesih bedeli bulunurken, Latovlevici de sözleşmesini uzattığı için yeşil-beyazlı yönetim oyuncuyu bedelsiz göndermek istemiyor. Ertuğrul'un adı Galatasaray ile anılırken, 750 bin Euro ödemek istemeyen sarı-kırmızılıların, oyuncunun transferi için alternatif çözümlere yönelerek Bursaspor'a yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeErtuğrulLatovleviciönce Vatan
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