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Göztepe - Demir Grup Sivasspor: 3-1

Süper Lig'de son 7 maçta 2 beraberlik, 5 yenilgi alan Göztepe, Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçerek sezonu mutlu kapattı.

26 Temmuz 2020 Pazar 08:47
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Göztepe - Demir Grup Sivasspor: 3-1

Göz-Göz, 31'de Napoleoni, 54'te Mossoro ve 90+3'te Berkan ile 3 puana uzanırken, konuk ekip tek sayısını 49'da Fernando ile buldu. Sarı kırmızılılar, 42 puana ulaştı ve sıralamasının belli olması için yarınki Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçını beklemeye geçti. Sivasspor ise bu yenilgiyle 60 puanda kaldı ve Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ın gerisine düşerek ligi 4'üncü sırada noktaladı.

15'inci dakikada Berkan'ın soldan ortasında kale sahasında Atınç kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

28'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Tripic, Barış'ın müdahalesiyle yerde kaldı. İlk anda pozisyona devam diyen hakem Ali Şansalan VAR uyarısının ardından beyaz noktayı gösterdi. 31'inci dakikada atışı kullanan Napoleoni fileleri havalandırdı: 1-0.

41'inci dakikada ceza yayında Mert Hakan'ın yerden sert şutunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

43'üncü dakikada bu kez Emre Kılınç ceza sahasının solundan denedi. Kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı güçlükçe çeldi.

İlk yarı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Sivasspor 49'uncu dakikada eşitlik sayısını buldu. Mert Hakan'ın soldan kornerinde ön direkte Fernando kafayla skora denge getirdi: 1-1.

54'üncü dakikada Tripic'in soldan nefis ortasında kale sahasında Mossoro bomboş pozisyonda kafayı vurdu: 2-1.

68'inci dakikada Berkan sağdan korneri ortaladı. Arka direkte Atınç'ın kafa şutunda yere çarpan top üstten az farkla dışarı çıktı.

79'uncu dakikada Soner'in ceza yayının gerisinden sert vurdu, üstten aut.

81'inci dakikada Yasin'den topu alan Skuletic'in yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

90+3'üncü dakikada Camara'nın Halil'i düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Berkan gole çevirdi: 3-1.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeDemir Grup Sivasspor
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