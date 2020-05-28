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Göztepe'de Wilczek sezonu bekliyor
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Göztepe'de Wilczek sezonu bekliyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin devre arasında Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği Polonyalı golcü Kamil Wilczek'in koronavirüs salgınıyla 2.5 aydır duran sezonun yeniden başlamasını iple çektiği ifade edildi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 13:50
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Göztepe'de Wilczek sezonu bekliyor

İZMİR - Göztepe'ye büyük beklentilerle gelmesine rağmen 8 maçta gol sevinci yaşayamayan deneyimli futbolcunun idmanların en hırslı oyuncularından biri olduğu öğrenilirken, teknik direktör İlhan Palut’un Wilczek’in performansından oldukça memnun olduğu dile getirildi.

Wilczek'in Palut'la yaptığı görüşmelerde, "Kendimi ilk geldiğim zaman gösterememiştim. Takıma ve İzmir'e tamamen uyum sağladım. Burada çok mutluyum. Kalan 6 maçta ne gerekiyorsa yapacağım. Kendimi göstereceğim" dediği bildirildi. Yeni sezonda da Ege temsilcisinde kalacağı açıklanan 32 yaşındaki golcü profesyonel kariyerinde çıktığı 266 maçta 121 defa gol sevinci yaşamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeSüper LigKamil WilczekBrondbyDanimarka
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