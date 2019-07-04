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Göztepe'de Tuna rotayı çizdi

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Ankaragücü'nü ecel terleri döktüğü maçta yenerek son hafta kıl payıyla kümede kalmayı başaran Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna sessizliğini bozdu.

Göztepe'de Tuna rotayı çizdi

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Ankaragücü'nü ecel terleri döktüğü maçta yenerek son hafta kıl payıyla kümede kalmayı başaran Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna sessizliğini bozdu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:16
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Göztepe'de Tuna rotayı çizdi

İZMİR - Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan yeni sezonun ilk çalışması öncesi sarı-kırmızılı takımı değerlendiren Tuna, "Ligde kalmayı başardık ama Göztepe artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı, bunun planlamasını yapıyoruz" dedi. Hedefinin 50 yıl sonra Göztepe'yi Avrupa'ya taşımak olduğunu belirten Tamer Tuna, "Her şeyin yeniden başladığı sezona giriyoruz. Şu anda halen 11 kontratlı yabancı oyuncumuz var. İçlerinde göndermek istediklerimiz var. Uzun yıllar mukavelesi olan oyuncular var. Yeni oyuncu aldığınızda bu yollamak istediğimiz oyuncuları anlaşarak göndermek istiyorsunuz. Bu süreç devam ediyor. Bir kaç oyuncuyla sezon başlamadan yollarımızı mutlaka ayıracağız" dedi.

Tuna, Göztepelilerin yeni sezondan dolayı bir endişesi olmaması gerektiğini belirterek, "Sezonu geçen seneden daha iyi bitireceğimizi biliyorum. Geçen yıl son düdükte yaşadığımız bu heyecan iyi bitirdiğimiz için güzel oldu, o sevinci yaşadık ama Göztepe artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor ile düşme hattındaki takımlar arasında son haftalara kadar 6-7 puan fark vardı. Benim hedefim Göztepe'yi 50 yıl sonra Avrupa'ya götürecek bir hedef ama Avrupa demek gerçekleri görmezden gelmek demek değil. Bu takıma dahil olacak yeni transferlerle takımı daha güçlü hale dönüştürerek bu hedefleri yaşatmak demek" diye konuştu. Tuna, ilk planlamaya göre 7 oyuncu transfer etmeyi düşündüklerini, bunların içinde genç yetenekli isimlerin de olacağını belirtip, şu anda santrafor, stoper, sol bek ve orta saha mevkilerinde görüştükleri iyi oyuncular bulunduğunu kaydetti.

Görüşmelerin iyi bir aşamada olduğunu belirten Tuna, "Bir kaç güne sonuç alacağımız ya da Bolu'daki kampa dahil olacak oyuncular olacak. İçinde bulunduğumuz durumun tespitini çok iyi yaptık. Geçen yıl neler yaşadık bunun tespitini ve teşhislerini ortaya koyduk. Şimdi bunların bu sezona başlarken hem taraftarımızı memnun edecek hem de Türkiye gerçeklerini göz önüne alarak yapacağımız bir planlama var. Bu konuda iyi adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu. Göztepe'nin kulüp bulmalarını istediği sözleşmesi süren yabancı futbolculardan Grillo ve Ngando takımla ilk antrenmana katılırken ülkesinin milli takımıyla Copa Amerika'ya katılan Kosta Rikalı Borges, yine milli takımlardan dönen Beto ile Gassama ilk etapta olmayacak. Kulüp bulması istenip İspanya ekiplerinden Espanyol ile temas halinde olan Ghilas da takımla antrenmanlara çıkmıyor. Göztepe 16 Temmuz'da Bolu'ya kampa gidecek.

EREN DERDİYOK'LA PAZARLIK

Göztepe'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan yeni sezonun ilk çalışmasını tesislerdeki odasından takip eden Başkan Mehmet Sepil, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren golcü Eren Derdiyok'la transfer pazarlığına oturdu. Göz-Göz, 3 yıl oynadığı sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret alan 31 yaşındaki golcüyü indirim yapmaya ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray'da geçen sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 gol attıktan sonra devre arasında kulüp bulması istenip kadro dışı bırakılan Eren, kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim ve Kasımpaşa formaları da giydi. Galatasaray 3 yıl önce Eren Derdiyok'u alırken Kasımpaşa'ya 4 milyon Euro bonservis ödedi. Transferde Hayatyspor'dan Murat Paluli ve Menemenspor'dan Veli Çetin'i alan Göztepe, Pendikspor'dan Batuhan'a da resmi imza attıracak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeSpor Toto Süper LigTamer Tuna
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