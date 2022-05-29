Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70...
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Göztepe'de Di Santo gitti

Spor Toto Süper Lig'den düşüp yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'de Arjantinli golcü Franco Di Santo takımndan ayrıldı

29 Mayıs 2022 Pazar 20:35
Göztepe'de Di Santo gitti

İZMİR, (DHA) - . Devre arasında  San Lorenzo takımından gelen Di Santo'nun sözleşmesinde, "Takım küme düşerse mukavelesi fesholur" maddesi yer aldığı öğrenildi. Göztepe'nin düşmesi sonucunda Di Santo'nun da sözleşmesi otomatikman sona erdi.

Göztepe formasıyla 15 lig maçına çıkan Di Santo, 999 dakika sahada kalıp 3 kez fileleri sarstı. Göztepe'de Di Santo'nun yanı sıra, Ndiaye, Nowobodo, Burekovic ve Soner de sarı-kırmızılılara veda etmişti. Yönetimin kısa süre içinde kaleci İrfan Can, kaptan Halil ve stoper Atınç'ı da iyi bir bonservis bedeli karşılığında satması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigYeni SezonGöztepeArjantinli GolcüFranco Di Santoönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altay Başkanı Dündar: Altay küllerinden doğar
Altay Başkanı Dündar: Altay küllerinden doğar
Petkimspor'da Armand da yolcu
Petkimspor'da Armand da yolcu
Beşiktaş Kulübü mali genel kurulunda kavga
Beşiktaş Kulübü mali genel kurulunda kavga
Volkan Demirel, Karagümrük ile yollarını ayırdıklarını açıkladı
Volkan Demirel, Karagümrük ile yollarını ayırdıklarını açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un: 2-3 
Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un: 2-3 
Kırkpınar'da pehlivanlara 442 bin 300 lira para ödülü dağıtılacak
Kırkpınar'da pehlivanlara 442 bin 300 lira para ödülü dağıtılacak
Pınar Karşıyaka'da ayrılıklar başladı
Pınar Karşıyaka'da ayrılıklar başladı
Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında gerginlik
Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında gerginlik
Galatasaray'ın kayıp sezonu istatistiklere de yansıdı
Galatasaray'ın kayıp sezonu istatistiklere de yansıdı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi