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Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: 0-2

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19 Mart 2022 Cumartesi 18:26
Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak son 7 maçını kaybetti ve umut tüketti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Diedhiou 71'inci dakikada perdeyi açtı, 90+7'nci dakikada Tayfur skoru belirledi. Bu sonuçla 27 puanda kalan sarı-kırmızılılar, bitime 8 hafta kala işini çok zora soktu. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında farklı yenilgi alan Alanyaspor ise 49 puana yükseldi. Göztepeli futbolseverler maçın sonlarına doğru yönetime ve oyunculara sert tepki gösterdi, Alanyasporlu futbolcuları ise alkışladı.

İZMİR (DHA)

12'nci dakikasında Soner'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

20'nci dakikada Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada Oğuz'dan önce topa müdahale eden Atakan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

38'nci dakikada Göztepe'nin golü geçersiz sayıldı. Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşundan savunmadan seken topla buluşan Tannane'nin şutunda top filelere gitti. Ancak VAR'da yapılan incelemede pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi.

57'nci dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Tayfur kaleci ile karşı karşıya pozisyonda bekletmeden vurdu. Kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

69'uncu dakikada Jahovic'in verdiği pasla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Diedhiou, yaptığı vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

86'ncı dakikada Halil'in ortaladığı topa Jahovic kafayı vurdu. Araya giren savunma son anda tehlikeyi savuşturdu.

90+7'nci dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Tayfur kaleci ile karşı karşıya kaldı. İrfan Can'ın üzerinden topu aşıran Tayfur tabelayı belirledi.

TARAFTARLAR İLE İRFAN CAN ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşma bitiminde Göztepe'nin kalecisi İrfan Can ile tribünler arasında gerginlik yaşandı. Taraftarın İrfan'a küfretmesi sonucu genç kaleci de tribünlerle münakaşaya girdi. Takım arkadaşları İrfan'ı susturmaya çalıştı ve apar topar takım arkadaşlarını soyunma odası tüneline soktu. Taraftarlar ise İrfan'a yabancı madde yağdırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeAytemiz Alanyaspor
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