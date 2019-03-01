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Göksel Gümüşdağ'dan Demirören'e teşekkür

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı Yıldırım Demirören'e teşekkür etti.

Göksel Gümüşdağ'dan Demirören'e teşekkür

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı Yıldırım Demirören'e teşekkür etti.

01 Mart 2019 Cuma 14:37
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Göksel Gümüşdağ'dan Demirören'e teşekkür

İSTANBUL - Göksel Gümüşdağ'ın kulüpten paylaşılan teşekkür mesajı şöyle;

"Sayın Yıldırım Demirören'e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim.

Özellikle Kulüpler Birliği Başkanlığım süresince, hem kulüplerimizin finansal kaynaklarına büyük etki yaratan yayın ihalesi sürecindeki yapıcı rolü, hem de öncüsü olduğum, Video Hakem Teknolojisi'nin hayata geçirilmesi konusundaki işbirliğinden dolayı kendisine minnettarım. Sayın Yıldırım Demirören'e bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim.

Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini Haziran ayındaki seçim dönemine kadar vekaleten yürütecek olan Sayın Hüsnü Güreli'ye de başarılar dilerim."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Göksel GümüşdağDemirören
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