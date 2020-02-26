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Gökhan İnler: Tur atlamak istiyoruz

Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Sporting CP ile oynayacakları maç ile ilgili olarak, "Maçı kazanarak tur atlamak istiyoruz" dedi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 16:38
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Gökhan İnler: Tur atlamak istiyoruz

İSTANBUL - Medipol Başakşehir’in deneyimli futbolcusu Gökhan İnler, İstanbul Florya’da Sarı Restaurant’ın açılışına katıldı. Çok güzel bir mekanın açılışına katıldığını söyleyen Gökhan İnler, "Herkese tavsiye ederim buraya gelmeyi. Hemen hemen her gün sahalardayız. Aile ve arkadaşlarla sakin yerlerde yemek yemeyi seviyoruz. Bunun gibi yerler bizim için güzel. Benim de vakıf çalışmalarım var. Futbol oynamaya devam ediyorum. Bazı yatırımlarım var ama şu anda böyle restoran tarzı bir yatırım düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"AVRUPA LİGİ’NDE ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Sporting CP ile mücadele edeceklerinin hatırlatılması üzerine Gökhan İnler, "Avrupa Ligi’nde önemli bir maça çıkacağız. 180 dakika turu geçmek için mücadele ediyoruz. İlk maçı kaybettik. Ama yarınki karşılaşmayı taraftarın desteğiyle kazanarak tur atlamak istiyoruz" diye konuştu

"BU SENE LİG DAHA DA ZOR"

Süper Lig’de 4-5 senedir zirveye oynayan bir takım olduklarını kaydeden Gökhan İnler, "Demek ki Başakşehir ve başkanımız iyi bir iş yapmış. Okan hoca için de büyük bir takımı almak kolay değildi ama gayet iyi bir iş başardı. Şu anda lideriz. Dediğim gibi geçen sene de liderdik ama son hafta kaçırdık şampiyonluğu. Bu bizim için tecrübe oldu. Bu sene lig daha da zor. 7 takım şampiyonluk yarışı içinde. Maçtan maça odaklanmak zorundayız, ben buna bakıyorum. Çok ileriye bakmaya gerek yok çünkü bugün bir şey söylüyoruz ama yarın olmuyor. Maç maç gitmek daha iyi" dedi.

"BİZ, HOCAMIZLA VE YÖNETİMİMİZLE BERABER İYİ BİR TAKIMIZ"

Tecrübeli futbolcu, Abdullah Avcı ile Okan Buruk hakkında ise "2 hoca da çok genç isimler, iyi çalışıyorlar. Her ikisinin de birbirinden farklılıkları tabii ki var. Ama tabii ki karşılaşmalar kazanıldıkça bu işler iyi oluyor. Hocaların yanı sıra futbolcular ve yönetim de çok önemli. Biz, hocamızla ve yönetimimizle beraber iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehirli Futbolcu Gökhan İnlerUEFA Avrupa Ligi
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