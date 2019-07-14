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Giresunspor’da transfer

Mehmet Güven ve Özgürcan Özcan Giresunspor’da

Giresunspor’da transfer

Mehmet Güven ve Özgürcan Özcan Giresunspor’da

14 Temmuz 2019 Pazar 15:45
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Giresunspor’da transfer

GİRESUN, (DHA)

Spor Toto 1’inci Lig'de mücadele eden Giresunspor, Mehmet Güven ile Özgürcan Özcan ile anlaşma sağladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Afjet Afyonspor formasını giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güven ve Boluspor’dan forvet Özgürcan Özcan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren de yaptığı açıklamada, “Mehmet Güven ile Özgürcan Özcan bundan böyle Giresunsporumuz’un formasını giyecek. Anlaşmamız her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Galatasaray’ın altyapısından yetişen Mehmet Güven ardından Manisaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Osmanlıspor ve Afjet Afyonspor takımlarında forma giydi. 1987 doğumlu futbolcu 36 kez de genç milli takım kategorilerinde görev yaptı.

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri’nin Gazişehir Gaziantep FK’den de talebesi olan Özgürcan Özcan 1988 doğumlu. Galatasaray’da futbola başlayan Özgürcan daha önce Kayserispor, Sakaryaspor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Karşıyaka, Denizlispor, Adana Demirspor, Akhisarspor, Giresunsporumuz, Gazişehir Gaziantep FK, Boluspor takımlarında oynadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunsporMehmet GüvenÖzgürcan Özcan
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