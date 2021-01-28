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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Sivas’a yeni yatırımlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, milletvekili ve belediye başkanından oluşan Sivas heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı.

28 Ocak 2021 Perşembe 14:18
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Sivas’a yeni yatırımlar

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina’da düzenlenen protokolde konuşan Bakan Kasapoğlu, “Gençlik yatırımlarımız ülkemizin dört bir yanında ciddi gelişim gösteriyor. Gerek gençlerimizin potansiyeli gerek gençlerimizin her alanda öncü gençler olması sebebiyle bu çerçevedeki çalışmalarımızı daha yukarılara taşımak zorundayız. Yatırımlarla bir bir güçlendiriyoruz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, gençlik açısından önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, “Sivas’ın dört bir yanına dağılacak olan gençlik merkezleri bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Sivas ziyaretimizde Türkiye’nin en yeni olimpik havuzunu açmıştık. O havuzumuz o gün bugün Sivas’ın, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların hizmetinde. İnşallah pandemi süreci sonrası da dünyadan gelecek sporcuların da hizmetinde olacak. Yine Sivas’taki Binali Yıldırım Yurt Yerleşkemiz o da örnek bir yurt yatırımı olarak 10 bin kişilik kapasitesi ile dünyanın pek çok otel zincirine meydan okuyacak konforu ve sıcaklığıyla bir aile şefkati sunan ortamlardan bir tanesi. Burada yine gururla söylüyorum Türkiye’nin en büyük yurt kütüphanesini hizmete açtık. O da okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan bir gençlik açısından çok ama çok anlamlı bir yatırım oldu. Onun da hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“PROJELERİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZ GİBİ TAKİBİNDE DE OLACAĞIZ”

Gençleri her türlü imkanla buluşturmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu , sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle yeni yatırımlarımız yüzme havuzları, çok amaçlı spor salonları, gençlik merkezleri, açık kapalı spor alanları, futbol, basketbol, voleybol, tenis alanları ve özellikle bunların tüm imkanlarıyla soyunma odaları tribün imkanlarıyla ülkemize sporumuza önemli bir yatırım. 10 bin pota projemiz yeni dev adamlar yetiştirme noktasında bütün Sivas’ın merkezi ilçesi köyleri mahalleleriyle basketbol potasıyla donatma noktasında da çok ciddi bir çabamız var. Bu projemizin de yanında olduğumuz gibi takibinde olacağız.”

Gençlik ve Spor Bakanlığınca imzalanan protokol kapsamında Sivas’ın 16 ilçesine yapılacak yatırımlar şu şekilde:

-3 adet tip yüzme havuzu yapımı

-1 adet çok amaçlı spor salonu yapımı

-3 adet tip gençlik ve spor merkezi yapımı

-2 adet tip gençlik merkezi yapımı

-2 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2’li tip soyunma odası ve 500 seyircili portatif tribün yapımı

- 2 adet doğal çim yüzeyli futbol sahası, su depoları, sulama sistemleri ve tel örgüsünün yapımı

-2 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasının sentetik çim zeminin yenilenmesi, 4’lü tip soyunma odası yapılması ve mevcut tribünlerin bakım onarımlarının yapımı

-3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı

-3 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı

-2 adet tenis kortunun üzerinin kapatılması

-1 adet basketbol sahası yapımı

-1 adet çok amaçlı mini basketbol sahası yapımı

-100 adet basketbol potası yapımı

-3 adet spor salonunun bakım ve onarımının yapımı

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanlığıSivasYatırım
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