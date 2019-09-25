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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli güreşçileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya ve olimpiyat kotası alan milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Süleyman Atlı'yı kabul etti. Kabulde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve antrenörler de yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli güreşçileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya ve olimpiyat kotası alan milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Süleyman Atlı'yı kabul etti. Kabulde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve antrenörler de yer aldı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:33
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli güreşçileri kabul etti

ANKARA - Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinin çok önemli olduğunu belirterek, "Rio'daki 8 madalyanın 5'i güreştendi. Bu tesadüf değil, ortada bir emek var. Sizler bu işi sevgiyle aşkla yapıyorsunuz. Ben ümit ediyorum ki Tokyo'da hedeflerimize ulaşacağız, sizlere inanıyoruz. Sizden isteğim bu inancı bu umudu kaybetmeyin. Sizin bu inancınız azminiz bizlere Tokyo'da lazım olacak. Tabii ki bakanlık olarak dün de federasyon başkanımızla toplantı yaptık, bundan sonra daha fazla elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. 

"TOKYO SÜRECİNDE OMUZ OMUZA YÜRÜYECEĞİZ"

Milli güreşçilerle gurur duyduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Sizin motivasyonunuzu, dirayetinizi düşürmenize izin vermeyin. Gerçekten ülkemiz halkımız ciddi bir teveccüh gösteriyor. Bu manada ben sporumuz için millet olarak önemli bir fırsat görüyorum. Sizin gibi olmak isteyen binlerce gencimiz var. Biz de onlara bu imkanı sağlamak için çalışıyoruz çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın desteği bizim için ilham kaynağı. Sizler gururumuzsunuz siz gençlerimizi yüreklendiriyorsunuz. Size genç sporcular adına ülkemizin yarınları adına sizlere teşekkür ediyorum. Tokyo sürecine birlikte yürüyeceğiz omuz omuza yürüyeceğiz boşluk bırakmayacağız sıkacağız saflarımızı ve sonunda da hedefe ulaşacağız. Rabbim sırtınızı yere getirmesin yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı. 

"GÜREŞ LOKOMOTİF BİR BRANŞ"

Dün federasyon başkanlarıyla önemli toplantı yaptıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Avantajlar dezavantajlarla analiz. Bütün çalışmalar devam ediyor. Süreci çok sıkı ve güçlü bir şekilde takip etmemiz lazım. Hakikatten güreş lokomotif bir branş olimpiyatta kazanılan madalyaların 5'i az değil. İnşallah ben bu başarıları 2020 de çok güzel bir şekilde taçlandıracağınıza inanıyorum. Olimpiyatlarda ben bunu başaracağımızı inanıyorum. Sizlerle ilgili hedeflerimiz hayallerimiz çok yüksek, kendinize dikkat edin" şeklinde konuştu. 

Öte yandan milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, Mamak Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda silah altına alınacaklar ve Çin'de düzenlenecek Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Askeri Olimpiyat Oyunları'na katılacaklar. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluMilli Güreşçiler
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