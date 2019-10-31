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Gençlik Projeleri Destek Programı'na rekor başvuru

Gençlik Projeleri Destekleme Programı'nda bu yıl katılım rekoru kırıldı. 9 Ekim'de başlayan, yoğun ilgi üzerine 1 hafta uzatılıp 30 Ekim'de son bulan başvuru döneminde gençler toplum yararına 25 binin üzerinde hayali projeye dönüştürdü.

Gençlik Projeleri Destek Programı'na rekor başvuru

Gençlik Projeleri Destekleme Programı'nda bu yıl katılım rekoru kırıldı. 9 Ekim'de başlayan, yoğun ilgi üzerine 1 hafta uzatılıp 30 Ekim'de son bulan başvuru döneminde gençler toplum yararına 25 binin üzerinde hayali projeye dönüştürdü.

31 Ekim 2019 Perşembe 13:47
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Gençlik Projeleri Destek Programı'na rekor başvuru

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Gençlik Projeleri Destek Programı'na rekor başvuru geldi. Önce hayal kuran, hayalini bir projeye çeviren gençlerin başvurularında bu yıl bir ilk yaşandı.

'Fikir Sizden Uygulama Sizden' sloganıyla Türk gençlerinin hayallerini desteklemek üzere sürdürülen Gençlik Projeleri Destek Programı'nda geçmiş yıllarda 3 binlerle sınırlı kalan proje sayısı bu yıl 25 bin 735 adet oldu. En çok başvuru Mersin'den gelirken, projelerin dağılımına bakıldığında yüzde 32 ile kültür sanat öne çıktı.

Proje başvuruları için 9-23 Ekim tarihleri belirlenmiş yoğun ilgi üzerine başvuru süresi 1 hafta uzatılmıştı. 30 Ekim itibarıyla başvuru süresi biterken, proje başvuru sayısının 25 bin olduğu dikkati çekti. Sadece uzatma haftasında 6 bine yakın yeni proje sisteme girildi.

Türk gençliğinin formda olduğunu, hayal kurarak proje üreten takımların arttığını görmenin sevindirici olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu genç beyinlerin fikirlerini hayallerini desteklemenin öncelikli görevleri olduğunu hatırlattı. Bakan Kasapoğlu, "Topluma karşı duyarlı, vatanını seven, ülkesi için daha iyisini düşünen ve bunu uygulamaya dönüştüren bir genç nesil duruyor karşımızda. Bizim görevimiz gençlerdeki bu potansiyeli ortaya çıkaracak zemini hazırlamak. Türkiye için, toplum için yenilikçi fikirlere her zamankinden çok ihtiyacımız var. Fikirlere ve girişimlere imkan tanımak için başlattığımız projenin geldiği seviye bizi gururlandırdı ve umutlarımızı artırdı" diye konuştu.

Gençler bu yıl destek programı kapsamında, gönüllülük, kültür sanat, fiziksel aktivite egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması başıklarındaki  projelerini hazırladılar.  Program kapsamında desteklenmesi uygun görülen projelere, 5 bin lira ile 25 bin lira arasında destek sağlanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Projeleri Destek ProgramıRekor Başvuru
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