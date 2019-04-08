Gençler değer kazandı

TRABZON (DHA)

Trabzonspor, 2018-19 sezonuna altyapısından yetiştirdiği oyuncularla damga vururken, üç genç oyuncusunun da piyasa değeri arttı.

Spor Toto Süper Lig'de altyapısından yetiştirdiği futbolculara en çok forma şansı tanıyan takımların başında yer alan Trabzonspor'da genç oyuncular değer kazanmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü futbol veri sitesinin Mart ayının sonunda yaptığı güncellemeye göre bordo-mavililerin altyapısından yetişen Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ile Arda Akbulut'un piyasa değerinde artış yaşandı.

82 GÜNDE DEĞERİNİ KATLADILAR

Bu sezon 19 maçta forma giyen ve takımına 6 gollük katkı sağlayan Abdulkadir Parmak'ın 4 Ocak 2019'da 50 bin Euro olan değeri 1 milyon 250 bin Euro'ya, 22 maçta görev alan ve 1 asistle de skora da katkı sağlayan genç stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen'in 4 Ocak 2019'da 600 bin Euro olan değeri 1 milyon 250 bin Euro'ya ve Uğurcan Çakır'ın sakatlık yaşadığı süreçte kaleyi devralıp 4 maçta görev yapan 18 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut ise 4 Ocak 2019'da 50 bin Euro olan değerini 27 Mart 2019 itibariyle 250 bin Euro'ya yükseltti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KENDİ REKORUNU KIRMAYA YAKIN

Bu arada bu sezon lig ve kupada 2 gol 6 asistlik performans sergileyen Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, 32 maçta 3 gol 6 asistlik performans ortaya koyduğu 2017-18 sezonuna 25 maç sonunda yaklaştı. 19 yaşındaki genç oyuncu, kalan 7 haftada 2 gol veya asist üretmesi durumunda A takım düzeyinde skora en çok katkı sağladığı sezona ulaşacak. İlk olarak 2016-17 sezonunda Trabzonspor'da A takım formasını giyinen Abdülkadir Ömür, toplamda lig ve kupada 64 maçta görev aldı, bu süreçte 6 gol atıp 12 asist yaptı.