Genç Türk sporcular dünya şampiyonasından madalyayla döndü

İSTANBUL - Almanya'nın Weiden şehrinde gerçekleşen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Biathle Triathle Dünya Şampiyonası'nda genç milli sporcular Ahmet Ege Önder altın, Başak Yaprak Boğan ise gümüş madalya kazandı. Genç milliler, yaşadıklarını DHA’ya anlattı.

Almanya'nın Weiden şehrinde gerçekleşen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Biathle Triathle Dünya Şampiyonası Türk sporcuların başarısına sahne oldu. Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu İSTEK Semiha Şakir Okulları’ndan Ahmet Ege Önder, ikincisi ise İSTEK Kocaeli Okulları’ndan Başak Yaprak Boğan oldu. Spora 4 yaşında yüzmeyle başlayan ve 8’inde profesyonel yüzücü olan Ahmet Ege Önder (14), “Şampiyonluğu elde ettiğim an 14 yıllık yaşamımın en iyi anıydı. Çalışmamın, emeğimin karşılığının bu olacağını biliyordum. O nedenle o an çok sevindim. Ailem, arkadaşlarım, okulum bana destek oldu. Gerçekten çok gurur verici bir andı. Sadece yaşayarak anlatılacak bir andı. Sporun en güzel yanlarından biri diyebilirim” diye konuştu.





“İSPANYA’DA YAPILACAK AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA ÜLKEMİ TEMSİL EDECEĞİM”

Yarış hakkında da bilgi veren Ahmet Ege Önder, “26 ülkenin katıldığı biathlon ve triathlon dünya şampiyonasında ben biathlon U15 kategorisinde yarıştım. Önce 800 metre koştum, ardından göle girip 100 metre yüzdüm. Son bir kere daha 800 metre koştum ve yarışı birinci olarak tamamladım. Aynı zamanda da bayrak yarışında takım arkadaşımla birlikte birincilik elde ettim. Benim için çok güzel bir yarıştı. Hedefim bir sonraki İspanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemi şampiyon olarak temsil etmek. Seneye mesafeler değişecek ve yarışta atış da olacak. Aslında her şeyi kategori belirliyor diyebilirim” değerlendirmesinde bulundu.

“ÇALIŞKAN BİR ÖĞRENCİ OLDUĞUM SÖYLENİR BUNU SPORA BAĞLIYORUM”

Yarışa pandeminin başından beri çok ciddi ve disiplinli şekilde hazırlandığını ifade eden Ahmet Ege Önder, “Aynı zamanda pandemide azimli şekilde yarışlara hazırlandım. Hiçbir zaman antrenmanlarımı aksatmadım. Bir yıldır ciddi şekilde çalıştığımı söyleyebilirim. Spor eğitim hayatıma da katkı sundu. Bana disiplin ve azmi öğretti. Çok çalışkan bir öğrenci olduğum söylenir. Ben bunu spora bağlıyorum. Aslında belki de öyle değildim ve bu spor sayesinde gelişti. Herkese sporu tavsiye ederim. Profesyonel olmasalar bile kendilerini geliştirmek için sporla ilgilensinler. Meslek olarak doktorluğu seçmek istiyorum ancak sporcu doktoru olmak istiyorum. Kendi spor tecrübelerimle sporcuları daha iyi noktalara getirmeyi hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

“HEM ÇOK SEVİNDİK HEM GURURLANDIK”

Ahmet Ege’nin babası İlker Önder ise, “Gerçekten büyük bir başarı ama arkasında büyük de bir emek var. Okulu, kulübü, arkadaşları, ailesi başta olmak üzere birçok destekçisi var. Uzun bir süreç ve 4 yaşından bu yana sporla ilgileniyor, 8 yaşından bu yana yüzüyor. Çok çalışmayı gerektiren bir spor ve birçok branşı barındırıyor. Canlı yayında yarış veriliyordu fakat annesi ile ben heyecandan izleyemedik. Daha sonra telefonlar gelince bu başarıyı duyduk. O an hem çok sevindik hem gururlandık, çok mutlu olduk.

“HEDEFİM OLİMPİYATLARDA AL YILDIZLI BAYRAĞIMI DALGALANDIRMAK”

Aynı yarışta dünya ikinciliğini elde eden Başak Yaprak Boğan (16) da şunları söyledi:

“8 yaşından bu yana sporla ilgileniyorum. Önce yüzme ile başladım, sonrasında koşu, atış ve eskrim takip etti. Aktif olarak ise modern pentatlon sporcusuyum. Spor okul hayatımı olumlu yönde etkiledi, belli bir düzene soktu. Yarışmaya hazırlanırken zorlu dönemlerden geçtim, ağlayarak antrenmanlar yaptım. Bazen çok zorlandım sabahları saat 6’da antrenmanım oluyordu. Hedefim her sporcu gibi olimpiyatlarda al yıldızlı bayrağımı dalgalandırmak."