Genç Milli Judo Takımı'nın Berlin OTC kampı başladı

ANKARA - Millilerimiz, 31 Temmuz'da sona erecek kampın ardından yurda dönecek. Antrenörler Gökcan Akgün, Dilek Çiğdem Bulut, Nurullah Diyarbakır ve Ahmet Oğuzhan Efemgil gözetiminde, randori ve dayanıklılık çalışmalarını sürdüren milli takımda yer alan isimler şöyle:

Kadınlar: Özge Andıç,Tuğçe Beder, Zeliha Cinci, Kader Divan, Hasret Bozkurt, Minel Akdeniz, Mine Kalender, Kübranur Esir;

Erkekler: Salih Yıldız, Eren Aksoy, Umalt Demirel, Yusuf Esirci, Muhammet Mustafa Koç, Recep Çimen, Mert Şişmanlar, Ömer Kemal Aydın, Emrullah Uçar, Furkan Güner.