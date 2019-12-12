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Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler ödüyor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, kulübün eski hataların bedelini ödediğini belirterek, "Bizim istediğimiz geçmişte yapılan yanlışların yapılmaması" dedi.

Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler ödüyor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, kulübün eski hataların bedelini ödediğini belirterek, "Bizim istediğimiz geçmişte yapılan yanlışların yapılmaması" dedi.

12 Aralık 2019 Perşembe 14:38
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Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler ödüyor

ESKİŞEHİR - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, hafta sonu oynayacakları İstanbulspor maçı öncesinde Vali Hanefi Demirkol tesislerinde basın düzenledi. Futbolda devamlılık ve istikrarın önemli olduğunu ifade eden Dekirbakan, “Kazanmak başarmak değildir. Bir maç kazanabilirsiniz ancak futbolda devamlılık ve istikrar önemli. Biz kazandık diye skora bakıp yaptığımız yanlışların farkında olmazsak bunları eleştirmezsek, burada rehabilite etmezsek hiç bir anlamı kalmaz. Her maç aynı senaryo değildir. Önünde oynayacağın maç yapacağın yanlışlar nedeniyle kaybetmene neden olur. Ayağımız yere sağlam basıyor. Cesar Grup Ümraniyespor maçında da bölüm bölüm iyi oynadık maçın bazı bölümlerinde rakibimiz bizden daha iyiydi. Kırılma anları vardı oyun içinde. Bazı futbolcularda psikolojik olarak biz kazandık ama ön plana çıkma duygusu belirdi ve bunun bedelini gol yiyerek ödedik” diye konuştu.

"ŞEHİR VE TARAFTAR KENETLENDİ"

Eskişehirspor'un zor dönemlerden geçtiğini ancak kentin ve taraftarın yeni yönetimle kenetlendiğini anlatan Coşkun Demirbakan şunları söyledi: "Bazı şeylerle mücadele ettik. Bu mücadeleyi de kazandık. Mücadelenin kazanıldığı yer de kongre salonu. Biz de sahada kazanırsak belli bir birlikteliğimiz olacak. Şehir birleşti ve kenetlendi. Ev bitince duvarcı unutulmasın. İleride unutulabilir. Hakemler, taraftarımızı taktir edeceğine onlarla meydan okur gibi 'düdük bende siz istediğiniz kadar şöyle yapın, böyle yapın' havasına giren biraz genç hakemler var. Kendilerini ispat etmek için 'her şeyin hakimi benim, skoru ben belirlerim' edasıyla. Bunu Erzurumspor maçında aynen yaşadık"

"GEÇMİŞİ UNUTMAYACAĞIZ"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, bir dönem takımda teknik direktörlük yapan Mustafa Denizli’yi eleştirerek deplasmanlara uçakla gidildiğini hatırlattı. Demirbakan, “Bizim istediğimiz geçmişte yapılan yanlışların, yapılmaması. O zamanın bedeli şimdikiler ödüyor. Şuanda eski hataları ödüyoruz. Geçmişe takılmayalım, hata olmuştur, yanlış olmuştur ama geçmişi de unutmayacağız. Yarın bir gün o ortam yeniden yaratılırsa o şartlar, o imkanlara kavuşulursa bu takıma Mustafa Denizli’yi getirmeyin. Anladınız mı? Yani burada Denizlispor deplasmanına uçakla gidilmez ayıp. Biz Hatay deplasmanından otobüsle geldik” ifadelerini kullandı.

"İSTANBULSPOR ÇOK İYİ YÖNETİLİYOR"

İstanbulspor’un çok iyi yönetilen bir takım olduğunu ve doğru yönetilerek buralara geldiğini kaydeden Demirbakan, “İstanbulspor mücadeleyi bırakmayan bir takım. Çok iyi yönetilen ve istikrarlı bir kulüp. Doğru işler yapıp, alt liglerden buralara geldiler. İyi futbol oynuyorlar. Başa baş oynanacak bir karşılaşma olacak. Sarı kart cezalısı Berkay Dabanlı dışında eksik oyuncumuz yok” dedi.

VALİ ÇAKACAK BAKLAVA İKRAM EDİP, TOP SEKTİRDİ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, takımın antrenmanını ziyaret ederek oyunculara baklava ikram etti. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören’in de yer aldığı ziyarette oyuncular ve yönetimle sohbet eden Vali Çakacak, antrenman sahasında top sektirip şov yaptı. Vali Çakacak’ın top sektirmesi büyük alkış topladı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan
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