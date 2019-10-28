Gaziantep'te Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası heyecanı başlıyor

GAZİANTEP - Çetin Emeç Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısına; Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır ve çok sayıda davetli katıldı. 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasındaki şampiyonaya 12 ülkeden 50 sporcu katılıyor. Türkiye'den 9 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada, Brezilya, Çekya, Yunanistan, Macaristan, Hollanda, Polonya, Rusya, Slovakya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Zambiya'dan toplam 50 sporcu, 4 farklı parkurda ter dökecek.



"RAHATLIKLA BİSİKLET SÜREBİLECEKLER"



Tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte işitme engellilerin rahatlıkla bisiklet kullanabileceklerini söyleyerek, "Ben daha fazla bisiklet yolunun kullanılmasını arzu ediyorum fakat hâlâ çok ciddi alışkanlık sorunlarımız var. Şehrin en önemli sorunu hareketsizlik; yürümüyoruz, bisiklete binmiyoruz, spor yapmıyoruz. 'Birlikte Yürüyelim' projesi başlattık. Bu proje uygulanırsa engelli kardeşlerimiz engelsiz kardeşlerine bisiklet yolunu kullanmakta örnek olacak. İşitme engelli bir kardeşimiz bisiklet yolunu kullanmayı biliyor ve başarıyorsa diğerlerine model olacak, lider olacak. Küçük dokunuş; büyük dönüşüm, değişim demektir. Bize düşen küçük dokunuşlar. Avrupa'ya gidin; en büyük sorun bisiklet otoparkı olarak karşımıza çıkıyor. Herkes bisiklet kullanıyor. Niye? Çevreci, temiz, ucuz ve güvenilir. Bisiklet kullanmayı teşvik edeceğiz, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyesi ödüllendirmeyi bisiklet üzerine yapıyor. 'İşitme engelli nasıl bisiklet kullanırmış?' diyen zihniyetler var. İşte bakın bal gibi oluyor, bal gibi kullanılıyor, bal gibi başarılıyor" diye konuştu.



"GAZİANTEP BU ORGANİZASYONLA TAÇLANACAK"



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çok güzel bir programa ev sahipliği yapacaklarını söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül de şunları kaydetti:



"Yeni dönemde kentlerin belli öncelikleri var. Daha çok yeşil alan, spor alanlarına erişim, engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, engellilerin kamu hizmetlerinde ve sosyal hayatta var olması gibi. Bunu da en iyi uygulayan şehirlerin başında Gaziantep geliyor. Fatma Şahin'in liderliğinde, ilçe belediyelerinin de katkılarıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu saydığımız amaçları yerine getirmek amacıyla çok önemli işler yapıyor. Yeşil Gaziantep'le birlikte 2023'e kadar 27 milyon ağaç dikilmesi, orman alanı oluşturulması amaçlanıyor. Bunun ilk etapta 6 milyon ağaçlık protokolü yapıldı. Kalanının da 2023'e kadar yapılması planlanıyor. Bisiklet yollarının çeşitliliği, spor alanlarının artması, engellilerin sosyal hayata entegre olması için yapılan çalışmaları düşündüğümüzde bugün gerçekleştirdiğimiz organizasyon bu çalışmaları taçlandırdı diyebiliriz."



"ADİL BİR ŞAMPİYONA OLSUN"



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır ise "1924 tarihinden beri ilk kez Dünya Sağır Oyunları devam etmektedir. Bisiklet de bunun en temel sporları arasında yer almaktadır. 95 yıl boyunca sürüyor. Gaziantep, Anadolu tarihi geçmişten bu yana bütün kültürlere ev sahipliği yapmış. Yemeği ile meşhur olan bu şehre davet edeceğimiz, farklı ülkelerden gelen sporcuların çok mutlu ve keyifli anılarla ayrılacağına inanıyoruz. Bu organizasyonda adil bir şekilde yarışacaklarına inanıyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından protokol, toplu fotoğraf çektirdi, katılımcılara forma hediye edildi.