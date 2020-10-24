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Gaziantep FK - Konyaspor: 1-0
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Gaziantep FK - Konyaspor: 1-0

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği İttfifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

24 Ekim 2020 Cumartesi 18:23
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Gaziantep FK - Konyaspor: 1-0

20’nci dakikada Gaziantep FK atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Nouha Dicko tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle top tehlike bölgesinden uzaklaştı.

67’nci dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali’nin ceza sahası içerisinden yaptığı sert şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

75’inci dakikada Gaziantep FK’da Enver Cenk Şahin’in kullandığı köşe vuruşuna yükselmeden kafa vuran Muhammed Demir’in şutu direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKKonyasporSüper LigFutbol
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