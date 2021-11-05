Gaziantep FK - Kasımpaşa A.Ş: 2-0

34’üncü dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf'un şutunda top kaleci Günay'dan döndü. Pozisyonun devamında Umut tamamlamak istedi ancak Günay bir kez daha gole izin vermedi.

36’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ev sahibi takım serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına gönderilen topu Djilobodji kafayla indirdi. Müsait durumdaki Figueiredo topu filelere gönderdi: 1-0.

45’inci dakikada Gaziantep FK uzaklaştırmak istediği topu savunma sektirdi. Topu önünde bulan Yusuf'un vuruşunda kaleci Günay son anda gole izin vermedi.

60’ıncı dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf'un yerden ceza sahasına gönderdiği topa Umut vurdu. Top kaleci Günay'dan döndü. Umut bir kez daha vurdu top bu kez auta gitti.

66’ncı dakikada Eyyseric'in ara pasında topla buluşan Yusuf, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top Günay'dan döndü dönen topa Umut vurdu. Günay bir kez daha gole izin vermedi.

72’nci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Dicko'nun ara pasında topla buluşan Oğuz'un vuruşunda top kaleci Harun'dan döndü. Oğuz dönen topu röveşata ile kaleye göndermek istedi ancak top Harun'da kaldı.

86’ıncı dakikada Gaziantep FK sol köşede serbest vuruş kazandı. Dicko’nin ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte ayağını uzatan Caulker'ın vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

90+1'inci dakikada Kasımpaşa'da Eyyseric rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. Hakem Halis Özkahya pozisyonu incelemek üzere VAR monitörüne davet edildi. Pozisyonu izleyen Halis Özkahya sarı kartı iptal ederek, Eyyseric'e kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 2-0 Gaziantep FK’nın üstünlüğü ile sona erdi.

HAKEM HALİS ÖZKAHYA OYUNCULARI SOYUNMA ODASINDAN GERİ ÇAĞIRDI

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçının bitiş düdüğünün ardından futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Hakem Halis Özkahya, karşılaşmaya 9 dakika uzatma vermiş olmasına rağmen uzatmanın 4’üncü dakikasında maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına gitti ancak hakeme itirazlar sürünce Halis Özkahya kalan 5 dakikayı yeniden oynatmaya karar verdi. 90+5’inci dakikadan itibaren futbolcular yeniden formalarını giyerek sahaya çıktı ve kalan bölüm oynandı.