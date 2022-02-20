Gaziantep FK - Adana Demirspor: 0-3

13’üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Recep Niyaz sağ kanattan bindirme yapan Hamza Menyl ile paslaştı. Hamza’nın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Sagal’ın kafa vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında yeniden toplu buluşan Sagal’ın şutu bir kaz daha kalecide kaldı.

18’inci dakikada Adana Demirspor takımı sol köşeden köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Vargas'ın ortasına iyi yükselen Assombalonga’nın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.

45’inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Yunus Akgün’ün yerden içeriye gönderdiği ortada Vargas'ın vuruşunu kaleci Günay son anda kurtardı.

50’inci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içerisinde toplu buluşan Kitsiou’nun şutunu savunma kale çizgisinden çıkardı.

54’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında topu sürükleyerek ceza alanı içerisine sokulan Yunus Akgün, Djilobodji’nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

55’inci dakikada topun başına geçen Assombalonga’nın penaltı vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

68’inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında topu sürükleyerek ceza alanına sokulan Yunus Akgün’ün şutu kaleci Günay’dan döndü. Pozisyonun devamında toplu buluşan Bjarnason'un vuruşu ağlara gitti: 0-2.

78’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanı içerisine sokulan Yunus Akgün, Djilobodji’nin müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

80’inci dakikada topun başına geçen Assombalonga’nın penaltı vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

82’nci dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan Kanak’ın ceza alanı içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Assombalonga’nın kafa vuruşu ağlara gitti: 0-3.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 3-0 konuk sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.