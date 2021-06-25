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Gazi koşusu yarın 17.15'te start alacak

Türk yarışçılığının derbisi 14 kanaldan aynı anda ekrana gelecek

25 Haziran 2021 Cuma 13:38
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Gazi koşusu yarın 17.15'te start alacak

İSTANBUL - Gazi Mustafa Kemal Atatürk onuruna 1927'den beri aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, 26 Haziran Cumartesi 17.15'te koşulacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'na 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayı katılacak. Geçtiğimiz yıl Call To Victory isimli safkanla kazanarak üst üste 6. Gazi zaferine imza atan ve kırılması güç bir rekorun sahibi olan Ahmet Çelik, bu sene de Burgas isimli safkanla en iddialı isimlerden biri olarak gösterilirken, Real Runner isimli safkanla start alacak Gökhan Kocakaya otoriteler tarafından yarışın favorilerinden biri olarak adlandırılıyor. 95. Gazi Koşusu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak koşulurken, yarışın heyecanı 26 Haziran Cumartesi 17.15'te 14 kanalda birden canlı yayınlanacak.

Gazi Koşusu günü yarış programı, röportajlar, yorumlar, analizler ve o güne ait her şey, TJK TV ve TAY TV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca 95. Gazi Koşusu'nu Kanal D, SportsSmart 77. kanal, Habertürk, Fox TV, NTV, TV100, Haber Global, TRTSporYıldız, Beinsports Haber, A Spor, Sporttstv ve Tivibu Spor kanalları da canlı olarak HD kalitesinde izleyicilerine aktaracak.

İnternet kullanıcıları ise TJK TV ve TAY TV YouTube kanalları üzerinden yayınları HD olarak takip edebilecek. Ayrıca TJK TV YouTube kanalını takip edenler aynı anda eyerleme mahalinden ikinci bir canlı yayını izleme şansı bulabilecek.       

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk OnurunaGazi Koşusu
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